Obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou se prohlubuje (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnešek je bez významnějších korporátních zpráv.

Evropské akcie by měly zahájit dnešní obchodování růstem.

Tento týden je celkem nabitý ekonomickými událostmi. V Německu i za celou eurozónu se představí spotřebitelská důvěra či předstihový ukazatel PMI ze zpracovatelského průmyslu. Ve čtvrtek se koná zasedání Evropské centrální banky, kde nečekáme žádné zásadní informace, ani zvýšení úrokové sazby. Závěr týdne bude patřit prvním odhadům HDP za třetí kvartál ze Spojených států. Růst tamní ekonomiky by měl být v souladu s očekáváními Fedu.

Dnes ve Spojených státech zveřejní své hospodářské výsledky výrobce hraček Hasbro, výrobce těžebního zařízení Halliburton či výrobce potřeb pro domácnost Kimberly-Clark. V Evropě se dočkáme výsledků irských aerolinek Ryanair.

Obchodování na zámořských trzích

Páteční obchodování na americkém akciovém trhu bylo zakončeno velmi různorodě. Průmyslový Dow Jones posílil o 0,3 %, S&P 500 uzavřel mírně pod čtvrteční zavírací cenou a technologický Nasdaq odepsal 0,5 %. Nejméně se dařilo sektoru zdravotní péče, jenž zakončil se ztrátou jednoho procenta. O jednu desetinu procenta lépe dopadli výrobci luxusního zboží. Před propadem indexu pomohly akcie firem zabývající se nezbytným zboží, které si připsaly 2,3 %. Solidní zisk ve výši 1,6 % zaznamenal také sektor utilit. Za celý minulý týden se trhy v podstatě nikam nepohnuly oproti předchozímu týdnu.

V asijsko-pacifickém regionu trhy z počátku obchodování podlehly negativní náladě. Tu zapříčinily zprávy ze Spojených států, kde šéf národní hospodářské rady Larry Kudlow prohlásil, že Čína nespolupracuje v oblasti obchodní politiky. Stěžoval si, že se neřeší důvody, proč započala obchodní válka. Objevily se současně také zprávy, že obchodní válka mezi USA a Čínou je teprve na začátku. Americký prezident Donald Trump bude chtít udržet cla vůči Číně co nejdéle, aby získal lepší vyjednávací pozici. Nicméně i přes tyto negativní zprávy se naprosté většině regionálních trhů v závěru obchodování daří a připisují si zisky až do výše 5 % v případě Číny. Příliš se nedaří hlavně trhům v Austrálii (-0,6 %) či Malajsii (-0,4 %). V rámci japonského indexu Nikkei 225, který roste o 0,4 %, se nejlépe vede výrobcům nezbytného zboží (+1,5 %). Největší ztrátu zaznamenává energetický sektor, a to 2,5 %.