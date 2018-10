Ranní glosa: Italské trhy čeká další perný týden

Italská přestřelka s Evropskou komisí pokračuje. V uplynulém díle (týdnu) Evropská komise ostře odmítla rozpočtové plány italské vlády, které se podle ní výrazně odchylují od dohodnutého scénáře (nárůst výdajů o 2,7 % namísto 0,1 % a deficit 2,4 % namísto 0,8 % HDP ). V reakci na to italské výnosy vyskočily na úroveň pětiletých maxim a agentura Moody’s v pátek snížila rating na nejnižší investiční stupeň.Co čekat dál? Pro Itálii je z hlediska financování u ECB (a stability bank) kriticky důležité, aby si uchovala investiční rating alespoň u jedné z hlavních ratingových agentur. Zatím ho má ode všech, ale situace se může rychle měnit. Agenturu Moody’s může tento pátek následovat se snížením ratingu agentura S&P, která pravděpodobně vystaví Itálii podobné hodnocení. Negativní zprávou pro Řím by bylo, kdyby se na rozdíl od Moody’s rozhodla ponechat Itálii negativní výhled - reálně by hrozilo v horizontu měsíců další zhoršení ratingu a ztráta investičního stupně.Podle čeho se bude S&P rozhodovat? Zdá se, že do značné míry i podle toho, jak bude vypadat komunikace italské vlády v tomto týdnu. Dnes má totiž italská vláda zaslat odpověď na kritiku zpátky do Bruselu . Pokud se “tón” debaty nezmírní, může Evropská komise reálně uvažovat o okamžitém návrhu zahájit proti Itálii řízení při nadměrnému schodku (které může ve finále vést až k sankcím). Právě takového vyhrocení vnitřního napětí v eurozóně se ratingové agentury nejvíce bojí.V mezičase může být také důležité, jak se k celému střetu vyjádří ve čtvrtek ECB. I když z její strany lze pro Itálii těžko očekávat jakékoliv zastání, uvidíme, jak ve světle italské krize a nejistého brexitu bude Mario Draghi hodnotit rizika pro růst. Je pravda, že delší období napětí na italských trzích by mohlo negativně zasáhnout schopnost a ochotu italských bank posílat do oživující italské ekonomiky úvěry . Pak by se musely přepisovat směrem dolů i výhledy pro celou eurozónu.