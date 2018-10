Reuters: Mayová řekne poslancům, že dohoda s EU je z 95 procent hotova

Britská premiérka Theresa Mayová dnes britským poslanců řekne, že dohoda Londýna s Bruselem o odchodu Británie z EU je z 95 procent hotova. Nicméně zopakuje svůj odmítavý postoj v otázce irské hranice. Podle agentury Reuters to vyplývá z výňatků projevu, jímž má dnes Mayová informovat poslance o výsledcích summitu EU z minulého týdne.



"Devadesát pět procent dohody o vystoupení, včetně jejích protokolů je nyní dojednáno," citovala agentura Reuters z chystaného projevu Mayové. V něm má podle Reuters britská premiérka říci, že její vláda dosáhla dohody s EU na 95 procentech témat, včetně dohody se Španělskem o Gibraltaru či s Kyprem o britské vojenské základně.

"Jak jsem řekla minulý týden, původní návrh EU ohledně irské hranice nemůžeme přijmout, znamenalo by to celní hranici v Irském moři a rozbilo by to integritu Spojeného království. Věřím, že by na takový návrh nepřistoupil ani žádný jiný britský premiér," má v projevu pronést Mayová.



Právě na řešení celního režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem se ale rozhovory EU s Londýnem zasekly. Shodu nenašli nejvyšší představitelé zemí EU ani na summitu minulý týden. Británie má přitom EU opustit už za pět měsíců a o brexitové dohodě jedná už více než rok.





Mayová čelí kvůli rozhovorům o brexitové dohodě doma kritice. V sobotu demonstrovaly v Londýně kvůli tomu statisíce Britů, kteří chtějí, aby vláda uspořádala o dohodě o odchodu Británie z EU referendum. Podle britských médií byl sobotní protest, na nějž podle organizátorů dorazilo na 670.000 lidí, největší demonstrací v Británii od roku 2003, kdy v Londýně statisíce lidí protestovaly proti válce v Iráku.Britové si odhlasovali odchod z EU většinou 52 procent hlasů v referendu v červnu 2016.