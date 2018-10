Čeští muži jsou mamánci, ale začínají s prací dříve než ženy.

Muži odcházejí od svých rodičů později, než ženy. Většinou si užívají komfortu, který jim je poskytován. Do manželství nebo domácích prací se také zrovna nehrnou. Na rozdíl od žen však nastupují do zaměstnání o pár let dříve a dožívají se kratšího věku, vyplývá z nového průzkumu Evropského statistického úřadu Eurostat.

Ve všech členských státech Evropské unie bydlí muži u svých rodičů, co nejdéle. Průměrně ženy opouštějí domovy o dva roky dříve, než muži, ukazuje průzkum Eurostatu pro rok 2018, který byl vydán v digitální publikaci Život žen a mužů v Evropě – statistický obraz. Na průzkumu spolupracoval Eurostat s Českým statistickým úřadem, ale i dalšími statistickými úřady členských zemí EU.

Podle průzkumu v České republice odchází ženy z domovů v 25 letech, muži až kolem 27 let. Podobně je to i u manželství. Ženy se chtějí vdávat průměrně ve věku 29 let, muži o dva roky později. Co se týče narození prvního dítěte, pohybuje se u žen kolem 28 let.

Oproti ženám se muži hrnou do prvního zaměstnání dříve, než ženy a to ve věku 21 let. Ženy zase déle studují a práci začínají spíše ve 24 letech. Do důchodu muži odcházejí kolem 60 let, ženy o tři roky dříve.

Co se týče dlouhověkosti, vedou spíše ženy. V průměru žijí v Evropské unii ženy déle. V Lotyšsku se rozdíl v ve věku dožití mužů a žen pohyboval mezi 10 – 11 lety, v Dánsku necelé 4 roky. Očekávaná délka života v České republice je u žen 82 let, u mužů 76 let.

Rozdíly jsou i ve společném životě. V roce 2017 žilo v EU samostatně s dětmi 7,6 % žen, mužů 1,1 %. Samostatně žijí i ženy nad 65 let, těch je kolem 40,4 %, mužů 19,9 %. V České republice žije samostatně 8,8 % žen s dětmi ve věku 25 až 49 let, mužů 1 %. Žen ve věku 15 až 24 let, které žijí sami, je 6,8 %, mužů stejného věku 5,4 %. V páru pak žije 49,3 % žen ve věku 15 let a více, mužů 53,9 % mužů.

Péči a výchovu dětí zastávají v členských státech EU podle průzkumu spíše ženy. V roce 2016 se denně o své děti staralo 92 % žen ve věku 25 – 49 let, mužů ve stejném věku bylo 68 %. Co se týče domácích prací, favorité mužů také nejsou.

Domácí práce a vaření zastává 79 % žen, mužů 34 %. V České republice se o děti denně stará 85 % žen, mužů 55 %. Domácím pracím se v Česku muži také vyhýbají, věnuje se jim 16 %, žen pak 67 %.