Divoký vývoj na pražské burze, překvapením zejména O2

Ačkoliv by se to podle pátečního závěrečného stavu indexu PX nemuselo zdát, akcie na pražské burze prožily volatilní týden. Index PX se pokoušel dokonce podívat zpět na hranici 1 100 bodů, nakonec oproti minulému pátku zakončil „červeně“ neutrálně na 1 079 bodech. Je to však jen shoda náhod, když celá řada emisí vykázala mezitýdenně poměrně výrazné změny. Jejich vzájemná protichůdnost však index vlastně nikam neposunula.

Vítězem týdne se s převahou staly, pro index významné, akcie Avast. V návaznosti na zveřejněné solidní provozní ukazatele se pokoušely atakovat svá dosavadní maxima z úvodu měsíce. Upevnily si tak nyní pozici vůbec nejziskovější emise v letošním roce, kterou si vydobyly již v úvodu října. Od vstupu na trh, tedy od května, zhodnocují aktuálně již o více než 21 %.

Dlouho si zmiňované vedení poslední týdny udržovaly akcie ČEZ, které však pomalu začínají letošní zisky odevzdávat. Ceny elektřiny se sice drží vysoko, vychládat však začaly ceny emisních povolenek a také se znovu mezi investory objevil strach ohledně jádra. Nyní politici hovoří, že chtějí rozhodnout do konce roku.

Větší ztráty v týdnu zaznamenaly jen 2 emise. Akcie Kofola se dostaly na 3 týdenní minima až na 292 Kč, nádech přišel až v pátek. To nešlo říci o akciích O2, které doslova smetla páteční závěrečná aukce. Před ní se obchodovaly u hladiny 248 Kč, aukce přinesla při nezvykle výrazném objemu 48 mil. Kč titulu propad na novou nejnižší úroveň od prosince 2016. Celkově v pátek zobchodovaných téměř 70 mil. Kč znamená letos na titulu druhý nejvyšší objem. Při pohledu na vyplácené požitky akcionářům O2, a víru v jejich udržení, by dividendový výnos nyní činil již 8,7 %. Takovou výší se žádný titul na pražské burze nyní nemůže pochlubit.

Zvýšení dividendy se sice očekává u akcií KB, titul však znovu atakuje letošní minima. Ostatní finanční tituly si nakonec dokázaly v týdnu polepšit, když volatilitu předváděly zejména akcie ERSTE a MONETA. U posledně zmiňovaných jsme mohli vidět nejprve i pokles na 6 týdenní minima, když investoři stále různorodě vstřebávají navrhovanou transakci se skupinou PPF.



Naopak 6 týdenní maxima předvedly v návaznosti na růstové hospodářské výsledky akcie CETV, které však následně na konci týdne začaly opět kurzově vychládat.

Na již v minulém týdnu zveřejněná solidní provozní čísla nakonec začaly pozitivně reagovat akcie likérky STOCK. Posílit dokázaly nakonec ještě i akcie Philip Morris, přestože se nejprve obchodovaly již na nejnižší úrovni od června loňského roku.