Kdy a kde to všechno skončí

V předchozím cyklu zvedání úroků (říjen 2005 až únor 2008) je ČNB zvýšila osmkrát, celkem o 2 % na 3,75 %. Vše ale tak nějak rozvážněji s jedním zvýšením o 0,25 % v roce 2005, dvěma v roce 2006, čtyřmi v roce 2007 a jedním v roce 2008. Roční míra inflace za tu dobu vzrostla z 2,2 % v září 2005 na 7,5 % v únoru 2008. Většina inflačního růstu však nastala v posledních sedmi měsících (srpen 2007 až únor 2008), do té doby byla cenová hladina poměrně stabilní.

Tehdejší nárůst měl hodně společného s růstem komoditních cen, z nichž “prim” hrála ropa . Ta vzrostla od ledna do prosince 2017 z 50 ke 100 USD /barel a do poloviny roku 2018 přidala dalších 45 USD . Pak ale inflace cena ropy a mnoho dalších věcí začalo klesat a s nimi i úrokové sazby . Do prosince 2008 spadla cena ropy o 75 % k 34 USD Meziroční inflace klesla na své dno -0,2 % v říjnu 2009 a repo sazba ČNB v listopadu 2012 na 0,05 %.