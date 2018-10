Britové vytáhli do boje s brexitem, do ulic jich vyšlo přes půl milionu.

Centrum Londýna v sobotu zablokovala masová demonstrace odpůrců brexitu. Podle britských médií se jí účastnilo přes půl milionu lidí. Během pochodu městem lidé volali po novém referendu.

Největší, nejhlasitější a nejdůležitější. Pět měsíců před odchodem ostrovního království odpůrci brexitu zastavili dopravu ve středu Londýna. O budoucnosti země chtějí rozhodnout znovu.

"Od posledního referenda se toho hodně událo, vyšly najevo další skutečnosti. Bylo založené na nepravdivých informacích a lžích. A nálada ve Velké Británii se změnila," myslí si demonstrant Philip Lemoine.

Tisíce lidí přivezlo na 150 autobusů z celé země. Demonstranti vyrazili od Hyde parku, přes Trafalgarské náměstí až k sídlu britského parlamentu. Připojil se k nim i londýnský starosta Sadiq Khan. Jejich žádost hlasovat o konečné dohodě k brexitu podporuje.

"Tímhle chceme říct, že některé sliby staré dva roky zjevně nesplnily očekávání. A britská společnost by měla mít možnost se rozhodnout, jestli přijme výsledky vyjednávání," filozofuje Khan.

Poslední jednání v Bruselu ztroskotalo na neshodách o budoucnosti irské hranice. V zemi se konalo i shromáždění na podporu brexitu, které uspořádal poslanec evropského parlamentu Nigel Farage. Ostře se přitom pustil do stylu vyjednávání premiérky Mayové.

Podle té je ale už pozdě. Další referendum jasně vyloučila. Prý se nebojí od stolu odejít bez podepsané dohody. Jenže to by zřejmě vyvolalo chaos na hranicích a tvrdě by zasáhlo nejen britskou ekonomiku, ale také jednotlivé členské země Unie.