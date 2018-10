VW začal v Číně stavět za 55 mld. Kč továrnu jen pro elektromobily

Již před delším časem Čína vlastně svými nařízeními vybudila automobilky vydat se výrazně cestou elektromobilismu. V tomto směru zde koncern Volkswagen nyní učinil výrazný krok. V pátek 19. října představitelé koncernu a partnerské čínské SAIC slavnostně oznámili zahájení výstavby závodu v Antingu v Shanghai. V roce 2020 se zde má spustit produkce elektromobilů a bateriových systémů založených na modulární platformě Volkswagenem označované jako MEB (Modular Electric Drive Kit). Platforma, která byla automobilkou vyvinuta právě pro masovou výrobu elektromobilů.

V Antingu má prvotně začít sjíždět z výrobní linky zatím blíže nespecifikované SUV koncernu, dle neoficiálních informací pod značkou Audi. Dojít má následně ale i na vozy VW a Škoda. Roční výrobní kapacita závodu, který právě bude vůbec první továrnou firmy jen pro elektromobily, má činit 300 tisíc vozů. Záměrem je zde každopádně vyrábět střední a velké SUV elektromobily. Závod na 610 tisících metrech čtverečních má být založen na „Průmyslu 4“, resp. zvýšené míry automatizace. VW mj. zmiňuje: “… více než 1400 robotů Průmyslu 4.0 a také celou řadou technologií včetně AI, AR a VR, které dodávají inteligentní a digitalizované výrobní zařízení“. Celková investice má dosáhnout 17 miliard RMB (2,45 mld. USD ), resp. v přepočtu zhruba 55 miliard korun

Zmiňovaná platforma MEB má dle automobilky vozidlům kromě více dynamického vývoje či dodatečného prostoru přinést i zcela nové integrované digitální služby, přičemž vozy mají být připraveny pro budoucí autonomní řízení.

Nejvyšší šéf koncernu Herbert Diess při příležitosti zahájení výstavby v Antingu mj. uvedl: „Prostřednictvím platformy MEB společnosti Volkswagen budeme schopni pro naše čínské zákazníky vyrábět nejmodernější elektrická vozidla ve velkém rozsahu. Skupina Volkswagen, její značky a jejich čínští partneři společného podniku se soustavně zaměřují na udržitelnou mobilitu a prosazují transformaci automobilového průmyslu v Číně i na celém světě. Tímto způsobem zdůrazňujeme význam čínského trhu pro skupinu Volkswagen“.

K tomu možno dodat například loňská čísla, kdy podíl čínského trhu pro koncern již překonal hranici 40 %, resp. se zde prodalo téměř 42 % ze všech jejich vozů. Pro trend možno uvést, že v roce 2016 to bylo 38,6 %, o rok dříve dokonce „jen“ 35,7 %.

Volkswagen v pátek vlastně zopakoval, že v rámci svého plánu s názvem „Roadmap E“ do roku 2025 nabídne koncern celkově 50 typů „čistých“ elektromobilů, resp. každý čtvrtý vyrobený vůz bude právě poháněn jen elektřinou.

Strategie elektrifikace vozů koncernu se promítne také v dalším čínském závodě ve Foshanu (s partnerem FAW), který byl otevřen v létě a jehož výrobní kapacita má vzrůst až na 600 tisíc vozů. Začít má chrlit rovněž elektromobily a to nedlouho poté, co se na platformě MEB spustí vůbec první produkce těchto vozů v německém Zwickau. U našich západních sousedů by k tomu mělo dojít zhruba za rok.