Víkendář: „Deep fake“ technologie jako další krok k paranoie a ohrožování demokracie

Kvůli digitálním technologiím můžeme dnes vidět například video Baracka Obamy či princezny Leiy z Hvězdných válek, kde říkají slova nebo věty, které z jejich úst ve skutečnosti nikdy nezazněly. Jennifer Finney Boylanová z New York Times tvrdí, že tyto „deep fake“ technologie mohou vytvářet umělecká díla. Ale stejně tak mají ničivý potenciál, protože kvůli nim nebudeme schopni říci, co je pravda, ani v oblastech, kde je to nezbytné.

Nové technologie mohou ještě o krok posunout dál lži a propagandu a využít na maximum naše sklony věnovat se především tomu, co nás nejvíce dráždí. Boylanová dává za příklad Emmy Gonzalesovou, která přežila střelbu v Parkland High School. Objevila se totiž zmanipulovaná fotografie, na které Gonzalesová, ze které se stala významná aktivistka, trhá americkou ústavu. Tato fotografie kolovala na Twitteru zejména mezi těmi, kdo nesouhlasí s omezením držení zbraní.



Podvod nakonec vyšel na povrch, ale podle Boylanové je otázkou, zda to má nějaký význam u lidí, kteří „chtějí o něco opřít svůj paranoidní svět“. Koneckonců je spousta lidí, kteří navzdory mnoha důkazům stále věří, že Barack Obama je muslim a narodil se v Keni. Podle průzkumů se 59 % voličů Donalda Trumpa domnívá, že se Obama nenarodil v USA, a dvě třetiny si myslí, že je skutečně muslim.





Boylanová se domnívá, že „deep fake“ technologie mohou například výrazně změnit výsledky voleb . Třeba v případě, že by se na internetu den před hlasováním objevilo video nějakého politika se šancí na úspěch, jak říká něco, co je pro jeho voliče naprosto nepřijatelné. „Výsledkem může být chaos a něco takového je vše, o čem Vladimir Putin kdy snil,“ tvrdí novinářka. A poukazuje na novou analýzu od Social Science Research Network, která nabízí i řešení.Jedním z nich může být takzvaná „immutable life log technology“, která v podstatě po dobu celých 24 hodin zaznamenává každé naše slovo a čin a poskytuje tím „nezpochybnitelné alibi“. Díky němu pak můžeme vyvrátit jakékoliv falešné nařčení, video či informaci. „Nevím jak vy, ale ve mně neustálé sledování, které má zabránit útokům na mou osobu, moc velké potěšení nevyvolává,“ píše Boylanová.Novinářka však dodává, že nakonec budou mít „deep fake“ technologie možná i pozitivní přínosy. Můžeme si totiž kvůli nim a hrozbě, kterou přinášejí, jasněji uvědomit, že „pravda je věc křehká a ohrožená.“ Třeba pak budeme přemýšlet dvakrát, než se poddáme emocím vyvolaným nějakými videi či zprávami z internetu. A hlavně musíme dávat už nyní jasně najevo, že manipulativní lháři a všichni, kteří je podporují, jsou pro nás nepřijatelní.Zdroj: NYTimes