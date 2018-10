Přichází velká uhelná rotace, někde by měly být elektromobily snad zakázány

Nedávno jsme tu trochu uvažovali nad atraktivitou německých energetik a i z tohoto důvodu se dnes podíváme, jak by se mohla dlouhodobě vyvíjet situace na tomto trhu v celé Evropě a celosvětově. Je to dost podstatná věc i ve vztahu k tolik diskutované elektromobilitě a snaze chránit životní prostředí skrz tento způsob dopravy.



Nejdříve se ještě vraťme ke grafu od Exxonu, který čtenář mohl vidět v mé tehdejší úvaze. Z něj je zřejmé, že nejvíce elektřiny již nyní spotřebovává Čína a v roce 2040 by již měla konzumovat zhruba dvakrát tolik TWh, co Spojené státy či zbytek Asie/Pacifiku (který se spolu se zbytkem světa dotáhne na Spojené státy a předběhne Evropu).





Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Zdroj: ExxonHodně zajímavý je očekávaný vývoj energetického mixu. Ve Spojených státech a v Evropě by měl pokračovat úpadek uhlí , tento primární zdroj energie bude nahrazován plynem (v USA ještě více, než v Evropě ) a obnovitelnými energiemi . Podle Exxonu ani na jedné straně Atlantiku nedojde k žádné renesanci jádra. Globální doba uhelná ale podle grafu ani zdaleka nekončí, protože Čína jej bude v absolutním měřítku využívat zhruba stále stejně. A Indie stále více, což platí i o zbytku Asie. Jinak řečeno, nastane jen jakási uhlelná rotace ze Západu na Východ.Z pohledu Číny je to taková diskuse typu napůl plná/prázdná sklenice. Můžeme vnímat pozitivně, že v podstatě veškerý nárůst spotřeby elektrické energie by měl být pokryt zejména obnovitelnými energiemi plynem a možná i jádrem. Na druhou stranu ale bude tato země v roce 2040 stále pokrývat zhruba polovinu své spotřeby elektřinou uhlí . Celosvětově by pak měla spotřeba elektrické energie a mix primárních energií , z kterých bude získávána, vypadat následovně:Zdroj: ExxonPodle Exxonu tedy přijde stagnace uhlí a v podstatě i jádra a „ostatních“ obnovitelných energií , růst se bude díky plynu , větru a slunci.Nyní se podívejme na úzce související téma, kterými jsou elektromobily. Jejich počet bude podle Exxonu znatelně růst, stejně tak počet hybridů (což už je podle mne docela sporné). Dohromady by světové silnice mělo v roce 2040 brázdit více jak 160 milionů těchto vozů – viz první z následujících dvou grafů. V roce 2015 bylo přitom ve světě podle WEF 1,1 miliardy osobních aut. Druhý graf ukazuje scénáře spotřeby tekutých paliv v závislosti na dojezdech a počtu elektromobilů:Zdroj: ExxonPokud se bude vývoj energetického mixu skutečně přibližovat tomu, co projektuje Exxon, tak má o elektromobilitě z hlediska životního prostředí v principu smysl vážně uvažovat v Evropě a ve Spojených státech. S čínským energetickým mixem je ale otázka, jaký by vlastně měl čistý přínos elektromobilů pro životní prostředí být. Právě Čína má přitom ambici stát se elektromobilní velmocí, ale obávám se, že to, co po jejích silnicích bude jezdit, mohou být spíše uhlomobily. V zemích jako Indie by pak měly být elektromobily snad zakázány.