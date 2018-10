Reuters: OPEC a jeho spojenci mají problém se zvýšením těžby

Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejím spojencům se nedaří zvýšit těžbu na úroveň, na které se dohodli v červnu. Růst těžby v Saúdské Arábii totiž převážil pokles v Íránu, Venezuele a v Angole. Uvedla to dnes agentura Reuters s dovoláním na vnitřní dokumenty kartelu, do kterých měla možnost nahlédnout. Ceny ropy se přitom nyní pohybují blízko maxima za čtyři roky, severomořský Brent stojí kolem 80 dolarů za barel.



OPEC a jeho spojenci se v červnu dohodli, že zvýší těžbu proti tehdejšímu stavu o jeden milion barelů denně. Ke zvýšení dodávek kvůli očekávanému propadu vývozu z Íránu kvůli sankcím a růstu cen vyzval kartel také americký prezident Donald Trump.



Dokumenty však ukazují, že se kartelu zatím nepodařilo zvýšit těžbu na dohodnutý objem. OPEC uvedl, že je na cestě ke splnění dohodnutého limitu, avšak neuvedl, jak dlouho mu to bude trvat.





Podle dokumentů připravených pro jednání technického panelu, který kontroluje plnění těžebních cílu, členové OPEC bez Nigérie, Libye a Konga těžili v září ve srovnání s květnem o 428.000 barelů denně více. Saúdská Arábie jako největší vývozce zvýšila těžbu o 524.000 barelů denně, těžbu zvýšily také Irák, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Těžba v Íránu však od května do září klesla o 376.000 barelů denně. Z dalších členských zemí se těžba snížila ve Venezuele a v Angole.Írán čelí americkým sankcím, které se mají od 4. listopadu dotknout i vývozu ropy . Íránští představitelé tvrdí, že kartel a Saúdská Arábie nebudou schopni vykompenzovat jeho výpadek, protože již nemají volné kapacity.Nečlenské země kartelu, které s ním spolupracují, od května zvýšily těžbu o 296.000 barelů denně. Těžba v Rusku stoupla o 389.000 barelů denně, v Kazachstánu, Mexiku a Malajsii ale klesla.Nigérie, Libye a Kongo se neúčastní dohody o omezení těžby dojednané kartelem a jeho členy. Včetně jejich těžby by produkce kartelu v září byla vyšší o 628.000 barelů denně.