Aktuální dění na EURUSD

Nejobchodovanější měnových pár na devizových trzích, EUR/USD poslední dobou hledá svůj směr a poté, co americký dolar zastavil svůj růst, zastavilo euro svůj pokles. Měnový pár již delší dobu konsoliduje v širokém pásmu s hranicemi na úrovních 1,13 a 1,18 a od začátku června nedorazilo na trh přesvědčení, které by nastartovalo další trend. Pohled z fundamentálního, ale také technického hlediska může napovědět, kam by se mohlo euro v následujících týdnech podívat.

Euro

- Co se týče fundamentu, euro by k nějakému výraznějšímu růstu potřebovalo překonat několik překážek. Tou nejaktuálnější je italský rozpočet, který dělá euru vrásky na čele již několik týdnů. Italská vláda totiž přišla s plánovaným deficitem státního rozpočtu ve výši 2,4% HDP, to je třikrát více než plánovala původní vláda. Podle předních politiků nemá takový rozpočet šanci před Evropskou komisí uspět. Zadlužení Itálie je už tak obrovské a dosahuje přibližně 130% HDP, Itálie argumentuje, že nižší vládní výdaje by nezaručily zemi nízkou nezaměstnanost. Poslední dobou také začaly růst výnosy z italských dluhopisů, a pokud by takové tempo růstu pokračovalo, Itálie by měla velký problém své dluhy splácet. Velmi zajímavá může být pro investory korelace mezi italskými výnosy a měnovým párem EURUSD.

- Brexit je bezesporu další proměnou se kterou je potřeba počítat při spekulování na evropské měně. Ta je úzce provázána s britskou librou, které se téma týká především. Nejen provázanost měn, ale také obou ekonomik je hlavním důvodem proč nás toto téma musí zajímat. Samotný průběh vyjednávání není až tak důležitý, jelikož podoba Brexitu je po měsících vyjednávání stále neznámá. Pokud by došlo na „hard“ brexit a Británie by opustila EU bez dohody, euro by společně s librou inkasovalo tvrdý úder a obě měny by se ocitly pod prodejním tlakem. Opačný scénář, kdy by se EU s Británií dohodla, by měl naopak pozitivní efekt.

- Evropskou ekonomiku pochopitelně také zajímají obchodní spory mezi Čínou a USA. Především své obavy několikrát vyjádřili zastupitelé Německa, které jako motor Eurozóny, určuje její tempo expanze. Evropská ekonomika mezitím v roce 2018 příliš neoslňuje a dosud zveřejněná data ukazují, že jsme pravděpodobně za vrcholem ekonomické expanze, což evropské měně ve zbytku roku určitě nepomůže.

USD

- Americký dolar v první polovině roku vydělával na rostoucích geopolitických rizikách a své nálepky bezpečného přístavu. Utahující se měnová politika FEDu, který letos již třikrát přistoupil ke zvýšení základní úrokové sazby, podpořila v růstu výnosy z amerických dluhopisů, což přilákalo zahraniční investory a americký dolar zpevňoval a zpevňoval. Americký dolar se poté možná až trochu předběhl a doplatil na svou překoupenost, kdy své zisky začal korigovat a dal tak prostor euru, aby zpevnilo svou půdu pod nohama. Z posledního zápisu ze zasedání americké centrální banky vyplívá, že FED chce pokračovat v postupném zvyšování úrokových sazeb k rovnovážné úrovni, kterou vidí na 3%. Monetární politika v USA by tak měla podpořit dolar v růstu.

- Americká ekonomika zařadila během roku 2018 na vyšší stupeň a hravě tak předjede tu evropskou. Kombinace fiskálních stimulů v podobě nižších korporátních daní a rekordně nízké nezaměstnanosti spolu s růstem mezd bohatě stačí k plynulému pokračování expanze. Americký dolar by tak měl získávat na atraktivitě a to i navzdory nedávné zprávě MMF, která snížila výhled pro růst americké ekonomiky v roce 2018 na 2,5%.

- V neposlední řadě je potřeba vyzdvihnout úrokový diferenciál, který stále hraje svou roli a pomyslné nůžky, kdy americké výnosy výrazně převyšují ty evropské, by měly samy o sobě potvrdit svou fundamentální sílu a dostal trh EURUSD pod prodejní tlak.