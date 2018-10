Pokud jste zabili novináře, přijde odplata, vzkázal Trump Saúdům.

Prezident Spojených států Donald Trump varoval Saúdy před vážnými důsledky, pokud se potvrdí, že při výslechu zavraždili novináře.

Zvukovou nahrávku, která má dokazovat, že saúdský novinář byl zabit na konzulátu své země v Istanbulu, údajně slyšel i americký ministr zahraničí Mike Pompeo.

Spojené státy čekají na výsledky vyšetřování, než zaujmou jakýkoliv postoj ke zmizení novináře Džámala Chášakdžího. Donald Trump ale přesto na otázku, zda si myslí, že je novinář mrtvý, odpověděl jasně.

"Skutečně mi to tak připadá. Je to velmi smutné. Zdá se, že je to tak," míní Trump.

Prezidentův poradce a zároveň zeť, Jared Kushner, přitom žádal, aby Trump k případu přistupoval obezřetně a všechny případné kroky zvážil. Pokud se potvrdí, že Saúdové novináře zavraždili během výslechu na konzulátu své země v Istanbulu, mají se podle Trumpa připravit na vážné důsledky. Že Spojené státy neberou případ na lehkou váhu, potvrdil i viceprezident Mike Pence.

"Svět si zaslouží odpovědi. Pokud se skutečně stalo to, co se říká, pokud nevinný člověk přišel násilím o život, musí to být odsouzeno. Pokud násilně zemřel novinář, je to narušení svobody tisku po celém světě a bude to mít následky. Ale počkáme na fakta," nechal se slyšet Pence.