Perly týdne: Všude extrémní přeprodanost, z FAANGu atraktivní jen Facebook, Evropa dušená daněmi

Ve světě…



USA opět na čele: Politico poukazuje na to, že Spojené státy se poprvé od roku 2008 dostaly do čela žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti. Ten každý rok sestavuje World Economic Forum a USA se podle něj s 85,6 body dostaly nejblíže „ideálnímu státu“. Za nimi se s 83,5 bodu nachází Singapur, s 82,8 bodu Německo, následuje Švýcarsko a Japonsko. Žebříček je nyní sestavován na základě nové metodologie, která má „zachytit dynamiku globální ekonomiky v době čtvrté průmyslové revoluce“. To znamená, že významnou roli začínají hrát faktory jako umělá inteligence, či kyberbezpečnost.



Příští rok to začne: Příští rok by na trh mohlo dorazit hned několik ostře sledovaných společností, které podle CNBC dosáhnou „masivních valuací“. CNBC na prvním místě zmiňuje Palantir. Ten se věnuje data-miningu, stojí za ním Peter Thiel a nyní prý o IPO jedná s Morgan Stanley a podle The Wall Street i s Credit Suisse. Když si firma naposledy řekla o kapitál, bylo to v roce 2015 a tehdy se její valuace dostala na 20 miliard dolarů. Letos by měla generovat tržby ve výši 750 milionů dolarů, a to zejména ze služeb poskytovaných firmám a vládě. Podle Bloombergu její technologie mohly například pomoci vystopovat Osamu Bin Ladena.



Další v řadě je známý Uber, jehož vedení se nyní snaží „změnit image firmy a připravit jí na IPO v příštím roce“. Podle CNBC banky Goldman Sachs a Morgan Stanley nyní odhadují hodnotu firmy na 120 miliard dolarů.



Na trh by v příštím roce mohl vstoupit i Lyft, podle jehož vedení by se tak mohlo stát již na počátku roku (Uber hovoří o druhé polovině roku). Podle některých zdrojů Lyft spolupracuje s J.P. Morgan Chase a valuace by se mohla pohybovat kolem 15 miliard dolarů.



Zhruba poloviční valuace by mohla dosáhnout společnost Slack, která se podle CNBC na IPO připravuje již od roku 2017. O připravenosti na IPO také hovoří vedení Airbnb a společnosti Instacart. U ní se spekulovalo o problémech poté, co Amazon koupil firmu Whole Foods, na jejíž byznys se Instacart dříve hodně spoléhal. Nyní ale její vedení mluví o „IPO, které je již na obzoru“.



Počítače proti fundamentu: CNBC přináší také rozhovor s ředitelem banky Goldman Sachs Davidem Solomonem. Ten se domnívá, že výprodeje, ke kterým tento měsíc dochází, jsou z velké části vyvolány algoritmy, které automaticky spouští prodeje ve chvíli, kdy se na trhu zvedne volatilita. Hovořil i o pasivním investování, ETF a dalších „nových technologiích, které jsou „stále dolaďovány“ a „ještě nebyly testovány v době velké zátěže.“



Stratégové JPMorgan zase tvrdí, že výprodeje jsou již „z 80 % u konce“ a k pozitivnímu obratu přispějí odkupy akcií. I podle této banky přispěly k poklesu trhu významně technické faktory. Stratégové ale dodávají, že na trh se opět vrátí důvěra, k čemuž pomůže dobrý ziskový výhled, neinflační růst celé ekonomiky a zmíněné odkupy. To, co na trhu nyní probíhá, je tedy jen „přechodná korekce na pokračujícím býčím trhu“. Podle CNBC JPMorgan nyní doporučuje akcie malých společností a také těch největších, které by měly těžit z rotace k defenzivě. Index S&P 500 i Russell 2000 jsou podle banky nyní „extrémně přeprodány“.



Kam za dividendami: Investiční společnost Bespoke tento týden přináší přehled dividendových výnosů významných akciových trhů. Nejnižší výnosy nabízí trh v Indii, Japonsku a Spojených státech. Naopak nejvyšší výnosy najdeme v Rusku, s odstupem za ním jsou u singapurských, britských a australských akcií:

Nejsme líní, jen hodně zdanění: Fed přišel před několika dny se studií zabývající se počtem odpracovaných hodin v americké a evropské ekonomice. Výsledky analýzy jsou shrnuty v následujícím grafu, kde je také vyznačen vývoj ročního počtu odpracovaných hodin na hlavu ve zbytku světa:





V Evropě se tedy podle Fedu od roku 1950 snížil počet odpracovaných hodin asi o 30 %. Naopak ve Spojených státech a ve zbytku světa počet odpracovaných hodin rostl. Studie Fedu tvrdí, že znatelné rozdíly ve vývoji v Evropě na straně jedné a zbytkem světa na straně druhé jsou zejména odrazem výše zdanění. Přísnější evropská regulace pracovního trhu a podobné faktory naopak podle ekonomů významnější roli nehrají, rozhodující byl postupný růst zdanění práce, ke kterému v Evropě docházelo od padesátých do konce devadesátých let.



… a u nás doma



Neprůchodná STK: E15 tento týden tvrdí, že „nová pravidla STK jsou moc tvrdá, devět z deseti vozů nemusí projít“. A dodává: „Nová metodika, kterou ministerstvo dopravy od října zavedlo pro stanice technické kontroly, vyvolala u mechaniků velké rozpaky a obavy. V aktuálních požadavcích je především novinka, že technik musí před měřením emisí zkontrolovat typ motoru, jestli odpovídá údaji v technickém průkazu. Tuto možnost ale podle expertů devadesát procent vozů prakticky neumožňuje“. Předseda Profesní komory STK Michal Cuc tvrdí, že „kladné osvědčení tak získá mnohem méně vozů a počet vozidel v nevyhovujícím stavu se v příštích měsících výrazně zvýší.“



Z FAANGu atraktivní už jen Facebook: Ihned.cz přináší rozhovor s investorem Jánem Hájkem, „který založil a vede největší tuzemský akciový fond Top Stocks a říká, že letošní dobrá výkonnost technologických akcií bude pokračovat i příští rok“. Investor pro ihned.cz také uvedl: „Pro sektory jako technologie a komunikační služby se příští rok očekává jeden z nejvyšších růstů tržeb a výnosů. Je zde dobrý předpoklad, že by tyto sektory mohly patřit mezi nadprůměrné i v roce 2019.“ Jeho fond aktuálně z technologických titulů drží akcie společnosti Microsoft a Facebook, v minulosti investoval také do akcií Applu. Hájek také řekl, že mu v současnosti připadá atraktivní k nákupu Facebook. Ohledně akcií ze skupiny FAANG pak dodal, že tyto firmy teď už jsou tak velké, že to vyvolává otázku, jak dlouho ještě mohou růst nadprůměrným tempem. „Pro mě je z těchto společností jako investice aktuálně zajímavý pouze Facebook," dodal.