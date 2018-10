Pimco si stojí za svým: Nízké sazby tu budou i nadále

V posledních týdnech dolehly na trhy obavy z růstu sazeb v USA a podle společnosti Pimco se diskutuje i o tom, zda úplně nekončí éra nízkých globálních sazeb. „Náš pohled je takový, že nízké sazby tu s námi budou i nadále. Nyní sice rostou, ale my se domníváme, že naše teze Nového neutrálu, v němž rovnovážně sazby drží nízko ekonomické a demografické faktory, je stále relevantním myšlenkovým rámcem,“ píše Pimco na svých stránkách.



Podle investiční společnosti zůstanou sazby nejníže v Evropě a Japonsku, protože jak ECB, tak Bank of Japan budou držet své klíčové sazby blízko nuly „minimálně ještě několik let“. Ve Spojených státech bude napjatý trh práce tlačit Fed do pokračujícího zvedání sazeb a to bude tlačit nahoru i výnosy na dluhopisových trzích. „Nicméně většina tohoto příběhu již byla napsána a prostor pro další růst sazeb je kvůli řadě faktorů už omezený, míní ekonomové z Pimca.





Globální investoři si nyní podle Pimca musí udělat názor na to, zda se na konci cyklu zvedání sazeb v USA dostane klíčová sazba Fedu nad 2,875 %. „Už asi tři roky se dluhopisový trh domnívá, že právě na této úrovni zvedání sazeb skončí. Pokud by se měly výnosy vládních obligací ze současných úrovní pohnout tím či oním směrem, musela by se změnit očekávání ohledně této terminální výše sazeb,“ píše Pimco. Kdyby se například trhy začaly domnívat, že Fed skončí s utahováním politiky až na 3,4 %, výnosy vládních dluhopisů by na to zareagovaly odpovídajícím způsobem.„Ovšem my se na základě našeho posledního cyklického výhledu domníváme, že Fed zvedne sazby jen na úroveň 2,75 – 3 %, a to na konci roku 2019. Podle nás jsou totiž faktory, na kterých stojí Nový neutrál, stále relevantní, včetně demografických změn, jako je stárnoucí generace „babyboomers“. Tyto faktory budou brzdit potenciál amerického hospodářství až do třicátých let. Negativně působí i pomalý růst investic a výdajů na infrastrukturu, který se projeví na růstu produktivity. K tomu se přidává pomalé tempo růstu úvěrů , vysoká míra globálních úspor a opatrné spotřebitelské výdaje,“ vypočítává Pimco.„Konec býčího trhu a recesi může přinést celá řada faktorů, ale vysoké globální sazby mezi nimi nejsou. Ovšem ekonomiky jsou v současné době křehké a jakýkoliv posun směrem od éry mimořádně nízkých sazeb může vyvolávat problémy,“ uzavírá Pimco.Zdroj: Pimco