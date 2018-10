Kde je dno české nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti podle dat ministerstva práce a sociálních věcí klesá už přes čtyři roky. Nabízí se tak otázka, jestli už se dostala na své dno, neb o jestli má ještě prostor pro další pokles.

Jednou možností, jak hledat odpověď, je všimnout si vývoje druhé míry nezaměstnanosti, kterou máme v Česku k dispozici, takzvané obecné míry nezaměstnanosti. Tu počítá Český statistický úřad a je založená nikoli na číslech z úřadů práce, nýbrž na odpovědích lidí „z ulice“ na dotazy pracovníků ČSÚ.