Česko je až příliš konkurenceschopné. Pořád. A nějaký čas ještě bude

Saldo běžného účtu platební bilance činilo v srpnu podle údajů ČNB necelých -7 mld. korun (oproti tomu tržní očekávání bylo -12 mld.). Ani samotné číslo, ani jeho vzdálenost od očekávání nejsou v žádném směru nestandardní.

U dat platební bilance je většinou informativnější sledovat roční úhrny (tj. součty dat za posledních 12 měsíců). Tento pohled přináší následující graf . Z něj je mj. zřejmé, že bilance se zbožím a službami se zatím nadále lehce zlepšuje. Jinak řečeno, česká produkce je pro zahraniční trhy pořád ještě atraktivnější než zahraniční produkce pro český trh. Lze to brát i jako nepřímý náznak toho, že Česko je stále ještě až příliš konkurenceschopné.

Přitom ziskovost firem (jak upozornily tento týden například Hospodářské noviny) zřetelně klesá. Firmy pod tlakem rychle rostoucích mezd (a jiných nákladů) tedy zřejmě zatím jdou cestou snižování své marže (boje o tržní podíl?) , namísto aby svým odběratelům oznámily zdražení.

V souladu s tím je informace ČSÚ, že růst cen průmyslových výrobců činil v září 3,2 %. To je sice v souladu s tržním očekáváním a dvakrát více, než činí průměr za dosavadní průběh tohoto roku, ale jako zdražování, které by dokázalo firmám kompenzovat zmíněné růsty nákladů (a oslabit nápor domácí i zahraniční poptávky, a tím oslabit problém chybějících lidí, a dokonce už i některých vstupních surovin), to pořád ještě nevypadá. Nářky na chybějící zaměstnance a přetékající seznamy nesplněných objednávek tak zřejmě budou ještě nějako u dobu pokračovat.

Jen tak mimochodem: jak upozornil na svém blogu respektovaný britský ekonom Chris Wren-Lew is, o podobnou situaci přílišné konkurenceschopnosti zažívá v posledních letech čím dál víc i Německo. Z hlediska vyluxovanosti trhu práce jsou ovšem i Němci proti nám žabaři: v srpnu měli podle údajů Eurostatu mír u nezaměstnanosti o téměř procentní bod vyšší než my.



Michal Skořepa, analytik