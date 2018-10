Americké akcie pod výprodejním tlakem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Druhou žádostí Inercomu o schválení prodeje bulharských aktiv ČEZ se antimonopolní úřad zabývat nebude.

Management CME by začal zvažovat distribuci zisku při zadlužení 2,75násobku vůči OIBDA.

Evropské akcie by mohly mít na začátku seance tendenci mírně růst.

V závěru týdne se z makroekonomických ukazatelů dočkáme pouze amerických prodejů existujících domů. Tato data však nejsou pro trhy příliš zajímavá.

Výsledky hospodaření dnes zveřejňuje například americký výrobce drogistického zboží a kosmetiky Procter & Gamble nebo dodavatel ropných zařízení Schlumberger. Na evropském kontinentu reportuje švédský výrobce zahradní techniky Husqvarna či švédský producent tahačů a autobusů Volvo.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení na Koupit pro francouzského dodavatele čidel pro zastiňovací techniku Somfy a naopak ho snížili na Prodat pro francouzského výrobce homeopatik Boiron.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové trhy včera prožily další silnou výprodejovou vlnu, když index S&P 500 spadl o 1,4 %. Přes dvě procenta odepisovaly akcie prodejců zbytného zboží a informačních technologií. Převaha prodejních příkazů tak byla ještě důsledkem středečního zápisu z posledního zasedání Fedu, na který reagoval dluhopisový trh poklesem a výnosy se tak dostaly opětovně k sedmiletým maximům.

Asijsko-pacifický region jako celek výrazných změn nedoznal, když index MSCI Asia Pacific se pohybuje okolo včerejších úrovní. Velkou zásluhu na tomto výsledku měly čínské akcie (index CSI 300 +2,7 %), které kompenzovaly ztráty ostatních regionálních indexů. Z nich se nejhůře dařilo indickým akciím, jež přišly o 1,1 %.

ČEZ

Bulharský antimonopolní úřad se nebude zabývat druhou žádostí společnosti Inercom o schválení nákupu bulharských aktiv ČEZ s odvoláním na běžící soudní řízení. To vyvolaly podané správní žaloby Inercomu a ČEZ, ve které obě dvě společnosti napadají zamítavé rozhodnutí o transakci z důvodu narušení hospodářské soutěže kvůli možnému dominantnímu postavení Inercomu na daném trhu. Na základě toho se Inercom zbavil solárních elektráren.

Soud se bude žalobami zabývat až v květnu příštího roku. Je tak již velmi pravděpodobné, že prodat bulharská aktiva se ČEZ letos nepodaří, a to ani v případě, že by kupujícím byl jiný zájemce.

V naší analýze jsme počítali s prodejem jako možným jednorázovým efektem do výsledků hospodaření, který by mohl udržet dividendu poblíž hranice 30 CZK. Náš základní scénář ale počítá s dividendou ve výši 27 CZK bez ohledu na to, zda se prodej uskuteční, či nikoliv. Zprávu vnímáme mírně negativně, ale bez vlivu na ocenění.

CME

Včerejší konferenční hovor k výsledkům hospodaření přinesl informaci k možnému zahájení distribuce zisku. Jeden z šéfů Michael Del Nin uvedl, že aby management začal přemýšlet o nějaké formě výplaty zisku, bude zapotřebí, aby čistý dluh vůči OIBDA dále klesnul k úrovni 2,75násobku. Ke konci třetího kvartálu se nacházel na 3,8násobku, dle vyjádření managementu by mohl ke konci roku klesnout k trojnásobku.

V optimistickém scénáři by tak mohl management začít vyplácet dividendu již ze zisku příštího roku, což je ale podmíněno dokončeným prodejem slovinských aktiv a pokračujícím růstem ziskových marží.