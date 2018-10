Čtvrteční výprodej na amerických akciích

V posledních dnech jsme byly bohužel svědky výraznějších poklesů akcií v USA, dnešek nebyl výjimkou. Hlavní indexy propadly v rozmezí 1-2 %. Naopak volatilita na trzích se značně zvýšila, jen za dnešek o 3 %. Investory samozřejmě aktuální poklesy netěší, ovšem je třeba si uvědomit, že trhy jsou stále poblíž svých maxim (přibližně 6 % pod historickými úrovněmi). Můžou tedy poklesy pokračovat a co stojí za aktuálním výprodejem? Odpovědí na tuto otázku si lámou hlavu investoři po celém světě. Na jedné straně velmi silně rozjetá ekonomika a solidní ziskovost firem, ovšem na straně druhé hrozba přehřívající se ekonomiky a nutnost postupného zvyšování hlavních úrokových sazeb, tedy "zdražování peněz". To je však běžný cyklus, co je horší je neutuchající konflikt mezi USA a Čínou a hrozící obchodní válka, která by se mohla rozšířit i do ostatních zemí. Dalším velkým rizikem je Evropa a její bankovní sektor, který je až příliš spjatý s osudem ekonomik jako je Itálie, Řecko apod. Lze tedy tvrdit, že aktuální výprodej dává ve světle těchto rizik smysl a může i pokračovat. Zásadní však je, že ekonomika zatím roste slušným tempem a proto by přehnaná panika a bezmyšlenkovité výprodeje akcií nebyly na místě, opatrnost při vstupu do nových pozic ale jistě ano.

Za zmínku dnes mimo špatnou náladu na trhu stojí i povýsledkové reakce na akciích Philip Morris International (+3,6 %). V uplynulém čtvrtletí se dařilo rovněž společnosti Alcoa, ta dnes posílila, navzdory negativnímu sentimentu na trhu, o úctyhodných 5,9 %.