Příští rozhodování o sazbách Rada ČNB založí na nových datech o stavu české ekonomiky / BIG EXPERT - akcie: týden od 15. 10. 2018

Z pohledu investorů byl tento týden jednoznačně pod vlivem uklidnění, ke kterému došlo na globálních finančních trzích. Česká koruna pokračovala v mírném oslabování v řádu několika málo haléřů denně a nyní se obchoduje blízko hranice 25,9 korun za euro. Navzdory výraznému růstu sazeb ze strany ČNB (letos již čtyři zvýšení, pokaždé o čtvrt procenta) zůstává domácí měna stále výrazně slabší, než jaká byla poslední predikce z dílny ČNB, kdy byl průměrný kurz koruny pro rok 2018 odhadován na úrovni 25,25 CZK/EUR. Uvidíme, jak korunu ovlivní další kroky centrálních bankéřů. Nejbližší zasedání bankovní rady se koná na začátku listopadu a v té době již bude mít ČNB k dispozici novou kvartální prognózu vývoje české ekonomiky. To znamená, že rozhodnutí o sazbách bude založeno na kompletně nové sadě informací. Očekávám, že na tomto zasedání bankovní rada sazby zvýší, což by ale zároveň mohlo být poslední letošní zvýšení, neboť prosincové zasedání bankovní rady se bude konat jen několik dní před vánočním svátky a za účasti dvou nových členů, kteří nahradí viceguvernéry Tomšíka a Hampla. Základní úroková sazba by tak mohla rok 2018 zakončit na úrovni 1,75 %.

Pokud jde o trh českých státních dluhopisů, zde je výnosová křivka stále pod vlivem poměrně silného zájmu o dluhopisy ze strany jak domácích tak zahraničních investorů a zdaleka tak nereflektuje tržní očekávání až trojího zvýšení sazeb ČNB v příštích dvanácti měsících. Z tohoto pohledu by měl růst výnosů korunových dluhopisů pokračovat i v následujících měsících. Velmi důležité také bude to, jak si povede kurz koruny, přičemž na jeho vývoj budou mít i nadále výrazný vliv také globální faktory, včetně tržního sentimentu vůči euru a rozvíjejícím se trhům.

Martin Pecka, Generali Investments CEE, investiční společnost

Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 15. 10. 2018.

Odhad pro období od 15. 10. do 12. 11. 2018 (1 měsíc)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat CETV ↑ ↑ 58 78,5 1 5 0 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ ↑ 50 14 620 1 4 1 0 0 STOCK ↑ ↑ 50 59,1 2 2 2 0 0 O2 C.R. ↑ 25 250 1 1 4 0 0 AVAST ↑ 25 85 0 3 3 0 0 ČEZ ↑ 17 552,5 0 3 2 1 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 17 895,5 0 2 4 0 0 KOFOLA ČS ↑ 17 304 0 3 2 1 0 ERSTE GROUP BANK 0 938 0 1 4 1 0 MONETA MONEY BANK ↓ -8 76,8 0 1 3 2 0

Odhad pro období od 15. 10. 2018 do 15. 4. 2019 (6 měsíců)

Název Atraktivita Cena

(pondělí) Rozhodně

koupit Koupit Žádná

akce Prodat Rozhodně

prodat STOCK ↑ ↑ 58 59,1 3 1 2 0 0 O2 C.R. ↑ ↑ 50 250 2 2 2 0 0 CETV ↑ 33 78,5 0 4 2 0 0 PHILIP MORRIS ČR ↑ 33 14 620 1 2 3 0 0 AVAST ↑ 33 85 0 4 2 0 0 KOMERČNÍ BANKA ↑ 33 895,5 0 4 2 0 0 ERSTE GROUP BANK ↑ 33 938 1 2 3 0 0 KOFOLA ČS ↑ 25 304 1 2 2 1 0 ČEZ ↑ 17 552,5 0 3 2 1 0 MONETA MONEY BANK 0 76,8 0 1 4 1 0

Michal Chrvala

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia