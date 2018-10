Dle O. Dědka, člena bankovní rady, by mělo docházet ke zvyšování sazeb pomalejším tempem, než tomu bylo doposud. Dle jeho mínění by ČNB měla vzít v potaz současná globální rizika a zvolnit tak zvyšování úrokových sazeb s ohledem na plnění inflačního cíle. K navyšování sazeb došlo na každém z posledních třech měnových zasedání. Na posledním zasedání byl O. Dědek jediný, který nehlasoval pro zvýšení sazeb. Lze tedy očekávat, že i na následujícím jednání, které se bude konat 1. listopadu, bude prosazovat ponechání základní úrokové sazby na současné úrovni 1,5 %, ačkoliv sám neuvedl, jak bude hlasovat. Většina členů bankovní rady však vnímá zvyšování sazeb jako přípravu na budoucí hospodářskou recesi. Proto očekáváme, že k normalizaci měnové politiky se bude klonit většina z nich již na příštím zasedání a dojde tak k dalšímu zvýšení sazeb. Do začátku mediální karantény, kdy se ještě mohou vyjadřovat členové bankovní rady, zbývá přesně týden. Doposavad tak učinili nejvíce jestřábí a holubičí členové bankovní rady viceguvernér M. Hampl a dnes O. Dědek. Koruna na dnešní prohlášení nereagovala a i nadále se obchoduje na úrovni EUR/CZK 25,85. Případná další vyjádření v následujících dnech by mohla dodat koruně impuls k novým ziskům.

Zítra bude zveřejněn odhad HDP Číny za třetí kvartál, přičemž trh očekává mírné zpomalení ekonomiky na hodnotu 6,6 %, který by však měl Číně i nadále stačit k naplnění ročního cíle 6,5 %. Vzhledem k současným vyostřeným vztahům s USA jde o nejočekávanější odhad kvartálního růstu za poslední tři roky. Jde totiž o první odhad HDP poté, co USA uvalila cla na čínský dovoz. Avšak i přesto vývoz z Číny do USA nadále stoupá a bilance obchodu mezi těmito zeměmi trhá rekordy ve prospěch Číny. Za zpomalením růstu by tak mohly především domácí vlivy jako pokles růstu maloobchodních prodejů, průmyslové produkce či investic nikoliv americká cla. Jejich efekt se však může dostavit až v následujících měsících a otázkou tedy zůstává, jak se případná eskalace konfliktu podepíše na ekonomice Číny, pokud dojde k dalšímu navyšování cel. Podle odhadu týmu RBI přijde Čína v důsledku uvalení cel zhruba o 1,1 % HDP, což by měla být schopna ustát. Pro nadcházející roky tak tým RBI očekává mírné oslabení růstu HDP na hodnoty 6,6 % v roce 2018, 6,4 % v roce 2019 a 6,2 % v roce 2020.

Autor: Eliška Jelínková, analytik

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s