HSBC asi jako první zahraniční firma vstoupí na burzu v Číně

Britská banka HSBC by se mohla stát první zahraniční společností, s jejímiž cennými papíry se bude obchodovat na šanghajské burze. Realizaci plánu, na němž se pracuje už deset let, umožní nové spojení burz v Londýně a Šanghaji. S odvoláním na své zdroje to dnes napsal list Financial Times (FT).



HSBC by vydala takzvané čínské depozitní certifikáty (CDR), tedy obchodovatelné cenné papíry, které zastupují akcie zapsané na jiné burze. V případě HSBC by šlo o první test certifikátů CDR, které vycházejí ze struktury amerických depozitních certifikátů (ADR). Čína je chce vydávat už deset let, ale plán zdržovala řada problémů.

“Zkoumáme navržený rámec listingu čínských depozitních certifikátů na spojnici burz v Londýně a v Šanghaji, více to ale v tuto chvíli nemůžeme komentovat,” uvedla podle Bloombergu mluvčí banky v Hongkongu Vinh Tranová.



Vazba londýnské a šanghajské burzy, která je jen jedním z několika plánů na propojení čínského akciového trhu s jinými státy, poskytne světovým investorům přístup k akciím čínských společností a čínským investorům dá možnost kupovat akcie obchodované v Londýně. Britská banka by na trh v Číně měla vstoupit ještě letos, nicméně HSBC se k plánu odmítla vyjádřit.



Jednání o vstupu HSBC na šanghajský trh začala v roce 2007, kdy burza v Šanghaji představila plán, který by zahraničním firmám umožnil zapsat akcie nominované v čínské měně. Její plány se nakonec neuskutečnily.

Zdroje: ČTK, Bloomberg