Snížení výhledu Heildelberg Cement zabolelo, investiční tezi ale nemění (komentář analytika)

Německé cementárny, které jsme poměrně nedávno zařadili do našeho seznamu Investičních tipů, dnes bohužel přistoupily ke snížení odhadu ukazatele EBTIDA pro tento rok. Z původního růstu o 5 až 9 % jsme se přesunuly k nynějším +2 až +5 %. Trh byl naštěstí trochu konzervativní a předpokládal jen 6% růst, nicméně stejně tento pokles zamrzel. Jako důvod management uvedl špatné počasí v USA (hurikány) a inflaci cen energií (explodující cena ropy). Na úrovni čistého zisku by měla společnost uspokojit tržní predikce, z čehož odvozujeme, že vítr do plachet naženou nižší úrokové a daňové náklady.

Takováto úprava výhledu je takhle krátce po zařazení do našeho seznamu trpkým soustem. Nicméně naše doporučení se opírá o dlouhodobou tezi rostoucích investic do infrastruktury v Indii a Itálii, a na tom se nic nemění. Čistý zisk navíc zůstává nezměněn, čímž se eliminuje negativní dopad na P/E ratio (poměr ceny akcií a čistého zisku na akcii).

Akcie Heidelberg dnes reagují 9% poklesem.