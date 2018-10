Roboti změní naší práci, ale jinak, než se domnívá většina

Optimisté se domnívají, že stroje a automatizace ve výrobě i službách umožní lidem zaměřit se na zábavnější práci s vyšší přidanou hodnotou. Pesimisté ale čekají prudký růst nezaměstnanosti a ti, kteří si libují v dramatických scénářích, dokonce hovoří o podrobení lidstva roboty. Harvard Business Review ovšem tvrdí, že „téměř všichni se mýlí, když se zaměřují jen na nahrazování lidí stroji“.



HBR tvrdí, že takový pohled založený na substituci lidí stroji ignoruje to, „jak automatizace ve skutečnosti funguje a vyvíjí se“. Tradiční perspektiva se přitom zakládá na krátkodobém vidění firemního světa, kde dominuje snaha o snížení osobních nákladů tím, že se do výroby zavede více strojů. „Takový pohled ale opomíjí ty nejdůležitější přínosy automatizace.“ Podle nové knihy „Reinventing Jobs: A 4-Step Approach for Applying Automation to Work“ totiž data jasně ukazují, že automatizace vede k růstu odměn zaměstnanců, ale tyto dodatečné náklady jsou více než vyváženy vyšší produktivitou.





„Přínosy jdou ale ještě za hranice podobných přímých ekonomických úvah,“ tvrdí autoři knihy Ravin Jesuthasan a John Boudreau. Podle nich vede optimalizovaná automatizace k tomu, že do firmy přicházejí kvalitnější zaměstnanci a ona je lépe schopna si je udržet. K tomu se zvyšuje bezpečnost práce a její pestrost. Podle autorů je příkladem takového vývoje práce na ropných vrtech. Zkušenosti s jednou určitou společností z tohoto odvětví konkrétně ukazují, že i zde lze díky automatizaci přesunout zaměstnance od monotónní práce práci zajímavější, vyžadující více mentální činnosti. Celková reorganizace pak vedla k růstu mezd v rozmezí 7 – 15 %.„Tradiční práce na vrtu byla fyzicky náročná, izolovaná a nebezpečná. Pracovali tu v naprosté většině muži, kteří mohli díky své rodinné situaci pobývat dlouhou dobu v odlehlých oblastech. Po provedených změnách byla řada aktivit přesunuta do centrál ve městech, ve společnosti pracuje více žen a lidí s většími kognitivními schopnostmi. Zvětšila se tak diverzita práce i zaměstnanců,“ tvrdí HBR na základě zmíněné knihy. Tento příklad tak ukazuje, že dopad automatizace na trh práce může mít mnoho podob. Pokud se omezíme jen na hodnocení typu „dobrá, či špatná pracovní místa“, děláme chybu, protože realita je a bude mnohem pestřejší.

Zdroj: HBR