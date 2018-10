Cukr a káva na houpačce

Cukr i káva v posledních týdnech oživily skoro až k 25 %. Po měsících prodeje dosáhl minulý měsíc cukr desetiletého minima a káva dvanáctiletého. Hlavním motorem pokračujícího oslabení je propad brazilského realu v posledních měsících, protože Brazílie je hlavním producentem obou komodit.

Kromě silného dolaru zejména vůči měnám rozvíjejících se zemí pomohla k poklesu realu také nejistota ohledně nadcházejících brazilských voleb. Brazilský real se minulý měsíc ocitl na rekordním minimu vůči dolaru. Od ledna už oslabil o třetinu a nyní se před prvním kolem voleb začal zotavovat, protože většina lidí věří, že Bolsonaro, který je vnímán jako více nakloněný trhům, by mohl porazit Haddada.



Káva i cukr zareagovaly na zotavení realu tak výrazně zejména proto, že hedgeové fondy si vybudovaly výrazné krátké pozice. Jakmile se technické a do jisté míry i fundamentální vyhlídky začaly projevovat příznivěji, musely své krátké pozice snížit a zotavení mohlo odstartovat.



Zatímco fundamentální ukazatele u kávy nepodporují výrazné zvýšení cen, cukr by mohl najít větší podporu. Indie v nedávných měsících naznačila, že hodlá dovolit zvýšení vývozu, aby podpořila cukrovary, které trpí vysokým stavem zásob a nízkými cenami. Avšak po výrazném zvýšení cen je možné, že potřeba podpořit vývoz není tak urgentní. Změna cenové politiky vůči benzínu, kterou vidíme u brazilské vlády – a Brazílie je největším světovým spotřebitelem cukrové třtiny – směrem k výrobě etanolu, znamená, že palivo z cukrové třtiny bude mít větší konkurenceschopnost.



Pokud jde o dopad na Blízký Východ, předpokládám, že nárůst cen těchto dvou komodit bude znatelný, ale zřejmě nikoli v takovém rozsahu, aby ovlivnil stravovací návyky spotřebitelů.



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.