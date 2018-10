Narazí dopravní revoluce na evropskou byrokratickou zeď?

Odvětví dopravy prochází podle Politica revolucí a nedočkavě hledí na regulátory v Bruselu i hlavních městech jednotlivých evropských zemí, až s probíhajícími změnami srovnají krok. Ona revoluce je přitom přinášena prudkým rozvojem technologií a zároveň potřebou bojovat s globálním oteplováním. Eduardo Dominguez Puerta ze společnosti Airbus například tvrdí, že již jsou k dispozici technologie pro létající taxíky ve městech. Problémem je ovšem postoj veřejnosti a požadavky regulátorů.



Společnosti jako Uber, Lyft či finský Whim tvrdí, že úplně změní dosavadní formu vlastnictví aut a městské dopravy. Tím nutí vlády, aby začaly uvažovat jiným způsobem i o tom, jak by měla města dál fungovat a růst. Města jako Amsterodam tak podle Politica již neuvažují ve stylu šedesátých let, ale snaží se propojit vše od veřejné dopravy přes jízdní kola až po vlaky a osobní vozy. Tyto způsoby dopravy tak již nejsou vnímány jako konkurenční sektory, ale jako vzájemně se doplňující nástroje.





Společnosti jako Volkswagen BMW či Daimler dnes „dávají miliardy do autonomních technologií a zároveň po Evropské komisi požadují, aby rychle vytvořila standardy pro vzájemnou komunikaci vozidel“. A Komise hraje klíčovou roli i v oblasti snah o snížení emisí, a to jak u osobních aut, tak u aut nákladních a v lodní dopravě. Podle Politica navíc konkurence ze zbytku světa vytváří tlak na budování národních šampionů po vzoru Airbusu. Příkladem může být fúze německého Siemensu a francouzského Alstomu, která má vytvořit železniční společnost dost velkou na boj s čínskou CRRC. Zde musí Evropská komise zase zvažovat, jak vážit tradiční argumenty pro fungování svobodného trhu na straně jedné a pro ochranu národního průmyslu na straně druhé.Podobný tlak na Evropskou komisi se objevuje v oblasti letectví. „Je stále těžší stavět nová letiště či rozšiřovat ta stávající,“ tvrdí Politico a poukazuje i na další problémy. Například systém správy vzdušné dopravy Single European Sky je „již roky zaseknutý u Komise kvůli sporu Velké Británie a Španělska o letiště na Gibraltaru“. Tento problém ale může být podle Politica vyřešen brexitem . Komise ovšem zůstává pozadu za technologiemi i vývojem ve světě v dalších oblastech, jako je například lodní doprava či třeba drony.Politický kalendář celou věc pravděpodobně ještě zhorší. Příští rok se konají evropské volby a do Evropské komise přijdou noví lidé, mohou se změnit i její priority. Průmysl se ale obává, že podobné prodlevy si nelze dovolit. „Před sto lety nové technologie změnily způsob, jakým cestujeme. Regulátoři museli přijít s pravidly pro osobní vozy, nákladní auta, letadla a lodě. Musela se změnit infrastruktura a města, která byla stavěna pro koňskou dopravu a plachetnice. Podobné výzvě čelíme i nyní,“ míní Politico.Zdroj: Politico