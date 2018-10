Růst prodeje průmyslových robotů letos zpomalí na deset procent

Tempo růstu prodeje průmyslových robotů ve světě letos zpomalí na deset procent z loňských 30 procent. Přispěje k tomu hlavně prudké zvolnění prodeje robotů v Číně, která je jejich největším trhem. Uvedla to Mezinárodní federace robotiky (IFR).



V Číně se má prodej průmyslových robotů letos zvýšit jen o 15 až 20 procent, když loni vyskočil o 59 procent na 137.920 kusů. K prudkému zpomalení přispívá stupňující se čínsko-americká obchodní válka, která ohrožuje výdaje za vybavení, upozornila IFR. Čína má na globálním trhu s roboty podíl 36 procent a její objem prodeje je vyšší, než celkový objem prodeje Evropy a Ameriky dohromady.





Kvůli obchodní válce nyní mnoho světových výrobců zaujalo "vyčkávací" pozici a zvažuje, zda přesunout výrobu z Číny do jiných zemí, jako Vietnamu nebo USA, řekl agentuře Reuters prezident IFR Džundži Cuda.Čínský trh s roboty loni těžil z urychlení automatizace v továrnách na chytré telefony a automobily. Na prodeji robotů v Číně měli loni podíl 75 procent zahraniční dodavatelé, hlavně z Evropy a Japonska.Cuda se domnívá, že ke konci roku by výrobci mohli změnit svůj postoj. Obchodní válka se sice zřejmě do té doby nevyřeší, globální poptávka po chytrých telefonech, polovodičích a automobilech je však solidní a firmy budou muset obnovit investice , aby uspokojily poptávku. Do roku 2021 očekává IFR růst prodeje robotů v průměru o 14 procent ročně.IFR má přes 50 členů ve více než 20 zemích. Byla založena v roce 1987 jako nezisková organizace. Mezi její členy patří výrobci robotů, ale také národní nebo mezinárodní průmyslové svazy a výzkumné a vývojové instituty.