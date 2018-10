Křetínský prý chce koupit podíl ve francouzském deníku Le Monde

Český miliardář Daniel Křetínský jedná s francouzským finančníkem o koupi podílu ve francouzském deníku Le Monde. List to ve středu uvedl na svém webu. Matthieu Pigasse novinám potvrdil, že s českým investorem vede exkluzivní jednání o prodeji menšinového podílu ve svém holdingu, jehož prostřednictvím vlastní spolu s Xavierem Nielem kontrolní podíl v tradičním francouzském listu.



Holding Le Nouveau Monde vytvořený za účelem držení podílu v deníku Le Monde je jeho většinovým akcionářem. Pigasse nyní jedná s Křetínským o prodeji 40 až 49 procent akcií společnosti. Kontrolu nad ní si podle svého vyjádření pro list hodlá uchovat.





Le Monde uvádí, že oficiální český zdroj mu v úterý potvrdil, že Křetínského konečným záměrem je "koupit Le Monde". Šlo by tak o další akvizici významného francouzského tištěného média ze strany tohoto českého investora.Na zprávu již zareagovali zaměstnanci, čtenáři a zakladatelé skupiny Le Monde sdružení v tzv. Pole d ´indépendance, kteří mají nadále právo veta, přestože kontrolují jen zhruba 25 procent akcií . Označili informaci za brutální. Chtějí se co nejdříve setkat s většinovými vlastníky a s Křetínským nebo jeho zástupcem ve Francii. Žádají, aby jim objasnil své záměry a dal nezbytná ujištění, že bude respektovat hodnoty a pravidla nezávislosti, jimiž se řídí všechny tituly skupiny Le Monde. Hodlají co nejdříve zorganizovat informační schůzku se zaměstnanci.Zprávy si všiml i deník Le Figaro. Poznamenává, že český energetický magnát si tentokrát vybral za cíl svých francouzských mediálních akvizic "velmi velkou rybu". Nad deníkem by sice zatím neměl mít plnou kontrolu; ale dokdy? táže se Le Figaro.Křetínského "blesková invaze do francouzských médií dostává zcela nový rozměr", napsal deník Libération. "Spokojí se s pozicí pozorovatele a partnera bez pravomocí v prestižním francouzském deníku?" táže se list.Prostřednictvím své společnosti Czech Media Invest ( CMI ) koupil letos Křetínský už francouzský týdeník Marianne a dokončuje převzetí podílu v mediální skupině Lagardere Group, která vydává mimo jiné časopis Elle. Skupina Lagardere před lety sama projevila zájem o koupi podílu v Le Mondu.