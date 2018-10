Fed se připomněl

Americké akciové indexy včera ztrácely. Hlavní pozornost přitáhl zápis ze zářijového zasedání Fedu. Centrální banka v něm předestírá svou představu o stávajícím stavu ekonomiky a svých budoucích krocích. Je z něj patrné, že počítá s pokračujícím postupným utahováním měnových podmínek. Dokonce se objevuje úvaha, že Fed možná bude nucen s ohledem na případné přehřátí ekonomiky v budoucnu posunout své sazby až nad rovnovážnou úroveň. V překladu to znamená, že by mohl sazby zvýšit natolik, aby se jednalo o skutečně radikální zpřísnění. Je však potřeba zmínit, že se objevují signály, které mohou rozhodování centrální banky zkomplikovat. Jedna část z nich se váže k obchodním válkám. Cla uvalená na dovoz hliníku a oceli podle informací ze zprávy doléhají na investice v energetickém sektoru, protistranné tarify snižují ceny zemědělských komodit. Navíc platí, že přenosový mechanismus vyšších sazeb do ekonomiky funguje se zpožděním. Takže kolem a kolem Fed musí pečlivě vážit, zda další zpřísnění nebude v čase až příliš velkým šokem.

Jan Šumbera, analytik České spořitelny