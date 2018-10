Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting: Poplašné zprávy na trzích...

Volatilita se vrátila na trhy. Investoři jsou opět velmi překvapeni, v médiích se zase mluví o situaci na trzích. Co se děje? Máme se bát další krize? To byly otázky, kterým se zmíněná média, kromě jiného, v minulém týdnu věnovala. Znovu se ukázalo, že pokud se bavíme o investování, vyplatí se držet si mírný odstup, nadhled a hlavně udržet nervy na uzdě. Proč? Začátek minulého týdne začal výprodeji a poklesem všech hlavních akciových indexů. Za minulý týden například index S&P 500 poklesl do čtvrtka o 5 %. V pátek se však vrátila na trhy pozitivní nálada a index posílil o 1,4 %, celkově tedy za minulý týden je to –3,9 %. Na akciovém trhu by tyto změny neměly budit nějaké zásadní zděšení či pozdvižení. Jsou normální. Na grafu to samozřejmě vypadá výhružně.

Pro spekulanty důvod k obavám, pro investory s dobře zpracovaným finančním plánem to není nic, nad čím by se měli nějak zásadně pozastavovat. Mějme na paměti, že v médiích a hlavně ve zpravodajských relacích se hledá senzace a novinka skoro za každou cenu. Otázka, zda se blíží další krize podobná té, která odstartovala v roce 2008, je samozřejmě ve vzduchu, ale nic tomu v současné době nenasvědčuje. Pro přesnost na akciových trzích byl od posledního velkého propadu posledních osm měsíců poměrně klid. V USA v minulém týdnu také odstartovala tak zvaná výsledková sezóna, tedy období, ve kterém většina firem obchodovaných na burze bude oznamovat své výsledky hospodaření a odhady na další měsíce či roky. Je potřeba se tak připravit na zvýšenou volatilitu na trzích právě kvůli tomu, jak se budou střetávat očekávání investorů s ekonomickou realitou. Co tedy stálo za propady v minulém týdnu? Na přesnější vysvětlení toho, co se vlastně přesně dělo, si budeme muset ještě nějaký čas počkat. Ve specializovaných médiích zazněly jako důvody rostoucí dluhopisové výnosy, nebo vyhlídky globální ekonomiky v reakci na probíhající obchodní válku mezi USA a Čínou a strach z toho, jak dopadne. Na druhou stranu se ukazuje, že i Donald Trump se vlastně chce dohodnout (dohoda s Kanadou a Mexikem), ovšem podle svých podmínek. Dovolím si citovat část článku ze serveru Patria: „…spekulace na zachování stoického klidu na trzích. Něco takového urychlilo i únorový výplach. Tehdy zkolabovaly dluhové cenné papíry ETN, které prostřednictvím složitých derivátových kontraktů (VIF futures) sázely na to, že se akciové trhy moc hýbat nebudou. Jenomže nastal opak, což tyto instrumenty i další obchodníky "shortující volatilitu" (sázející na klidné vody) roztrhalo na kusy. A jak překotně zavírali pozice, volatilita ještě narůstala. Do akciových trhů se to tehdy svezlo přes futures na širší akciový index S&P a vyvolalo další propady." https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3955514/vyplach-a-duvody-o-kterych-jste-mozna-neuvazovali.html Investoři by si tak měli znovu zopakovat, že volatilita k trhům prostě patří, a připomenout si, s jakým cílem investují. Zároveň ve chvílích zvýšené informační zátěže z médií, která se investicím dlouhodobě nevěnují, zachovat klid. Autorem textu je Martin Novák, investiční analytik Broker Consulting