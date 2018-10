GB: Inflace lehce pod očekáváními

V září dosáhla meziročně celková inflace v Británii 2,4 %, což bylo dvě desetiny pod očekáváním. Předtím v srpnu dosáhla celková inflace 2,7 %.



I nadále očekáváme, že inflace bude postupně zpomalovat, když se do ní bude na jedné straně více promítat nízká domácí poptávka a slabý růst mezd a na druhé straně slabá libra, která zvyšuje dovozní ceny. Tento druhý vliv bude ale postupně z meziroční inflace vypadávat.



Další zvýšení sazeb Bank of England očekáváme až ve druhém čtvrtletí příštího roku. Pokud by ale došlo k tvrdému brexitu (což vnímáme spíše jako alternativu než základní jako scénář prognózy), Bank of England by mohla zvýšit sazby dříve, aby zastavila možný propad libry, ke kterému by v takovém případě došlo.



Jiří Polanský, analytik České spořitelny