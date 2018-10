Dohoda o brexitu stále není na obzoru (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní kalendář makroekonomických dat je téměř prázdný. Všechny oči tak jsou upřeny na summit EU, jehož hlavním tématem je jednání o podobě brexitu. Podle vyjádření klíčových účastníků jednání je dohoda stále možná. Její podpis se ale odsouvá z listopadu na pozdější datum. Americký Fed zatím poodhalil, že část členů FOMC očekává růst sazeb nad rovnovážnou úroveň.

Summit EU zatím k dohodě o brexitu nespěje

V eurozóně bude druhým dnem pokračovat summit EU. Hlavním bodem programu zůstává brexit. V prvním dnu potvrdila vyjádření vrcholných politiků, že ačkoliv je dohoda stále možná, všechny strany se již připravují na možnost tvrdého odchodu Velké Británie z EU. O možných scénářích vystoupení Velké Británie z EU jsme psali zde: http://bit.ly/2C520lo. Podle Michela Barniera, hlavního vyjednávače brexitu za EU, nebyl zatím učiněn dostatečný pokrok k tomu, aby byl v listopadu svolán mimořádný summit EU k podpisu rozvodové smlouvy, jak bylo dříve plánováno. Další možný termín uzavření dohody je summit 13.-14. prosince. Problémem nadále zůstává hlavně podoba severoirské hranice. Premiérka Mayová tak zvažuje nabídku EU, že by se mohla prodloužit přechodná doba po odchodu Británie, kdy by na ostrovech nadále platily unijní pravidla. Ta již podle současné dohody potrvá 21 měsíců.

Jádrová inflace v eurozóně nezrychluje

Včerejší data o cenovém růstu v eurozóně nepřinesla na trh překvapení. Zároveň ale není jasné, kde prezident ECB Mario Draghi vidí ono „výrazné posílení” (překlad „vigorous pickup“) v růstu jádrových cen. To totiž zmínil jako jeden z důvodů, proč v příštím roce zřejmě ECB přikročí k růstu sazeb. Nemyslíme si, že by včerejší čísla změnila výhled politiky ECB. Spíše poukazují na to, že její čelní představitelé hledají jakékoliv důvody, aby mohli konečně pokročit s úpravou měnověpolitických sazeb směrem k normálu nebo tím směrem alespoň postupně upravovat svou komunikaci.

Zápis ze zářijového zasedání amerického Fedu ukázal, že rozhodnutí zvýšit sazby bylo jednohlasné, a že konsenzus ve FOMC předpokládá ještě čtvrté letošní zvýšení sazeb. Debatovalo se i o delším horizontu, ve kterém by se sazby mohly dostat nad odhadovanou neutrální úroveň. Medián projekcí členů FOMC ukazuje sazby poblíž 3,5 % na konci let 2020 a 2021.

Koruna si žije vlastním životem

Včerejší balík údajů z polské ekonomiky přinesl na trh v souhrnu zklamání. Zatímco zářijových růst průmyslových cen zrychlil o něco silněji, než se očekávalo, průmyslová a stavební produkce trh nepotěšily. Polské stavitelství sice v září rostlo meziročně dvouciferným tempem, ve srovnání s předchozím měsícem je to ale o čtyři procentní body méně. Hlavní zklamání ale přišlo z průmyslu. Místo očekávaných temp přesahujících 4 % přidal průmysl u severních sousedů chabých 2,8 %. Je to další zpráva o křehkosti zahraničního vývoje, kdy i německý průmysl a export přinesly několik zklamání v řadě.

Polský zlotý tak oslabil o zhruba 0,2 procentního bodu a odpoledne se obchoduje poblíž hodnoty 4,293 PLN/EUR. O něco méně ztrácel maďarský forint, který se ke konci dne pohybuje kolem 322,1 HUF/EUR. Koruna naproti tomu žije svým životem. V posledních týdnech v kontrastu s ostatními středoevropskými měnami ztrácela, když se trh začal s předstihem připravovat na divoký konec roku. V souvislosti s výpočtem příspěvků do Rezolučního fondu totiž loňský Silvestr trhem řádně zamával. Včerejšek pak domácí měna prožila v naprostém klidu, a dnes se probouzí na podobných hodnotách jako předchozí den.