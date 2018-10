ČNB: Dědek pro debatu ohledně rychlosti zvyšování sazeb

Člen bankovní rady Oldřich Dědek řekl, že vnější ekonomická rizika by si mohla vyžádat pozvolnější utahování měnové politiky v ČR. Dle něj je normalizace sazeb (jejich pozvolný návrat k „normálním“ úrovním) v pořádku, ale debata by měla být o rychlosti návratu.



Oldřich Dědek byl jediným na posledním zasedání, kdo hlasoval pro stabilitu sazeb (hlasování bylo 6:1 pro zvýšení).



Ač osobně bych se nyní přikláněl k více jestřábímu tónu a relativně prudké zvyšování sazeb v ČR nyní vnímám jako adekvátní vzhledem k vývoji kurzu koruny a trhu práce, pohled pana Dědka dokážu pochopit. Pro českou ekonomiku je klíčový kurz koruny, který ale nyní nereaguje na ekonomický vývoj v ČR a politiku ČNB, protože je z velké části ovlivněn negativním sentimentem (Itálie, FED, obchodní války apod.). Jen tahle situace jednou odezní a investoři si pak mohou všimnout vysokého úrokového diferenciálu (rozdílu v sazbách) mezi ČR a eurozónou. A přesunout kapitál do ČR, čehož následkem by bylo výrazné zhodnocení koruny, které by se klidně mohlo zastavit někde mírně nad 24 Kč/euro. A pro ekonomiku obecně jsou vysoké a nečekané šoky problém, což by byl tento případ.

Jiří Polanský, analytik České spořitelny