Jestřábí Fed opět tlačí vzhůru úroky i dolar

Jestřábí Fed a odklad dohody o brexitu nehrají do karet eurodolaru. Zápis z posledního jednání FOMC včera nejenže potvrdil odhodlání dále postupně zvyšovat úrokové sazby , ale navíc v něm zazněly vyloženě jestřábí hlasy volající po tom dostat sazby do restriktivního teritoria. Výsledkem je opět růst dolarových úrokových sazeb a výprodej eurodolaru. Euru se navíc ani nemůže líbit (ne)dohoda o brexitu , která vyplynula ze včerejšího summitu EU. Ta tlačí britskou premiérku Mayovou, aby tzv. přechodné období (bez finální dohody) trvalo až do konce roku 2021.