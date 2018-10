FLASH: Mediální skupina CETV hlásí meziroční růst OIBDA zisku o třetinu

Mediální skupina Central European Media Enterprises (CETV) oznámila za třetí čtvrtletí roku 2018 čistý zisk 68,6 milionu amerických dolarů, čisté tržby 123,5 mil. USD a provozní výkonnost na úrovni OIBDA 33,6 mil. USD. Mediánem odhadů analytiků v anketě agentury Reuters bylo postupně 31,6 mil. USD, 124,2 mil. USD a 29,1 mil. USD.

CETV dosáhla meziročně při neměnném směnném kurzu růstu tržeb o 4 procenta na 123,5 milionu amerických dolarů, při aktuálním kurzu o 3 procenta.

Provozní zisk OIBDA je u CETV meziročně vyšší o 36 procent při konstantním a o 34 procent vyšší při aktuálním kurzu.

"Toto čtvrtletí bylo pro společnost úspěšné téměř ve všech ohledech. Díky vynikajícímu růstu zisku pokračujeme v trendu posledních několika let, což je v tomto odvětví do značné míry nevídané. Zároveň víme, že budoucnost má ještě co nabídnout, neboť očekáváme, že silný růst bude přetrvávat i v nadcházejících letech. Pokrok, kterého jsme dosáhli ve snižování zadluženosti s poměrně nízkými dluhovými náklady, kterých již nyní dosahujeme, by nám měly umožnit v blízké době oddlužení společnosti na odpovídající úroveň a tím mimo jiné poskytnout další příležitosti ke zlepšení výnosu pro akcionáře," uvedl Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních ředitelů CETV.

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních ředitelů, dodal: "Během třetího čtvrtletí jsme zahájili podzimní sezónu ve všech našich zemích a naše stanice dále pokračují v poskytování nejlepšího dosahu pro naše inzerenty na každém trhu. Zároveň se snažíme zefektivnit výdaje, takže díky zvýšeným příjmům a nižším nákladům se v tomto čtvrtletí ukazatel OIBDA téměř zdvojnásobil na Slovensku a v Bulharsku. Televizní sledovanost v regionu zůstává silná a víme, že role televize je zde nezastupitelná pro svou schopnost přilákat široké publikum."

Skromný počet čtyř analytických doporučení dle dat agentury Bloomberg nyní ukazuje na titulu CETV tři doporučení „koupit“ a jedno doporučení „držet“.

(Zdroj: CETV, Reuters, Bloomberg)