17. října: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie během středečního obchodování hledaly jasný směr, nakonec ale oslabily. Přispělo k tomu zveřejnění zápisu ze zářijového jednání americké centrální banky, ze kterého vyšlo najevo, že poslední zvýšení základní úrokové sazby podpořili jeho účastníci jednomyslně. To posílilo přesvědčení investorů, že Fed v prosinci přikročí k dalšímu zvýšení úroků, což by dále zdražilo půjčky.

Index Dow, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 0,36 % na 25 706,68 bodu, širší index S&P 500 klesl o 0,03 % na 2 809,21 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,04 % na 7 642,70 bodu. Index volatility VIX se navzdory poklesu cen akcií také snížil, konkrétně o 1,25 % na 17,40 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA v závěru dne začal růst a přidal čtyři bazické body na 3,20 %.

Fed letos zvýšil úrokové sazby již třikrát. Stal se proto terčem ostré kritiky ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, který je zastáncem nízkých úroků. Růst úroků zvyšuje náklady na úvěry a má negativní dopady na ekonomiku i akciový trh. "Myslím, že se Fed zbláznil," prohlásil Trump minulý týden.

Růst výnosů dluhopisů USA pomáhal akciím amerických bank, naopak převážně v mínusu zakončily velké technologické společnosti v čele s Applem (-0,43 %) a Alphabetem (-0,48 %).

Zisk přes pět procent si připsaly akcie placené internetové televize Netflix (+5,28 %). Ve třetím čtvrtletí zvýšila počet zákazníků o téměř sedm milionů na celkem zhruba 137 milionů. Růst počtu uživatelů streamovacích služeb tak byl mnohem vyšší, než čekali analytici. Po úterním oznámení hospodářských výsledků naopak prudce oslabily akcie IBM (-7,63 %). Úspěšná byla na trhu díky solidním hospodářským výsledkům letecká společnost United Airlines (+5,95 %), jejíž výkon vylepšil náladu v celém sektoru.

Nedařilo se naopak akciím stavebních firem. Podle zprávy amerického ministerstva obchodu se v USA v září snížila výstavba domů o 5,3 %. Trh negativně ovlivňují rostoucí ceny hypoték.

Na devizovém trhu zpevňoval americký dolar. Posílila jej vyhlídka na brzké další zvýšení základní úrokové sazby Fedu. Ztráty naopak vykázala britská libra kvůli nižší míře inflace, než se očekávalo. A slabší byla i jednotná evropská měna euro, které škodí zdlouhavá vyjednávání o vystoupení Británie z Evropské unie.

Kolem 22.00 SELČ ztrácelo euro k dolaru zhruba 0,6 % na 1,1506 USD. Britská libra k dolaru odepisovala asi 0,43 % na 1,3124 USD. K japonskému jenu dolar přidával 0,25 % na 112,53 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, stoupl o 0,58 % na 95,60 bodu.

Dolar během dne těžil z poklesu cen akcií. Slabost akciového trhu povzbudila poptávku po takzvaných bezpečných měnách, mezi které americká měna tradičně patří.

Britskou libru poslaly dolů údaje o inflaci, která se v září ukázala být v Británii slabší, než očekávali analytici. Ceny se meziročně zvýšily o 2,4 %, odhadovalo se 2,6 %.

Ceny ropy výrazně klesaly po zprávě o překvapivě silném růstu zásob suroviny v USA. Americký vládní Úřad pro energetické informace (EIA) oznámil, že zásoby benzínu v zemi se minulý týden zvýšily o 6,5 milionu barelů. Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali nárůst jen o 2,2 milionu barelů.

Začátkem října se cena severomořské ropy Brent vyšplhala až na 86,74 dolaru za barel, a dostala se tak na nejvyšší úroveň od roku 2014. Ceny ropy letos tlačí vzhůru očekávání, že dodávky suroviny na trh naruší americké sankce vůči Íránu.

Investory v posledních dnech znepokojuje rovněž skandál kolem zmizení opozičního saúdskoarabského novináře. Obávají se, že by Saúdská Arábie mohla využít dodávky ropy jako zbraň proti zemím, které ji v souvislosti s tímto skandálem kritizují. Podle Jima Ritterbusche z poradenské společnosti Ritterbusch and Associates by Rijád mohl snížit těžbu ropy až o půl milionu barelů denně, a uskutečnit tak "varovný výstřel" s cílem odradit Spojené státy od uvalení sankcí.