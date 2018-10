Akcie s 20% zisky, které se ale nesmíte moc dívat pod pokličku

Získat nějakou konkurenční výhodu v supersaturovaných spotřebitelských odvětvích, kde „všechno již bylo vymyšleno“, je přirozeně velmi těžké. A i když se to povede, jde většinou o úspěch krátkodobý, protože konkurence chytrý tak lehce kopíruje. Podle některých názorů se o získání podobné konkurenční výhody nyní snaží McDonald's a někteří analytici hodnotí tuto snahu pozitivně a doporučují akcie kupovat.



Matthew DiFrisco ze společnosti Guggenheim zvýšil před několika dny doporučení u akcií McDonald's na kupovat, cílovou cenu nastavil na 200 dolarů za akcii. I díky výplachu z minulého týdne tak tento cíl představuje více než 21 % ziskový potenciál a to je pro nás dostatečný důvod pro detailnější pohled. Ono doporučení se točí zejména kolem projektu nazvaného Experience of the Future, který by podle analytika měl zvýšit návštěvnost tohoto řetězce a také velikost průměrné sumy, kterou tam zákazníci nechají.





Podstata EOTF tkví v instalaci zařízení, přes které si můžete objednat jídlo, které je vám pak doručeno ke stolku, či připraveno pro odnesení. Nedávno fungování tohoto systému předváděl jeden z členů vedení firmy – v restauracích jsou namontovány velké displeje, na kterých si podobně jako na mobilním telefonu navolíte své menu, vezmete si číslo, které postavíte na svůj stolek a pak už jen čekáte, až jídlo dorazí.Na konci druhého čtvrtletí prošly plnou či částečnou přeměnou 4 000 ze 14 000 restaurací v USA. DiFrisco tvrdí, že u nově vybavených restaurací skutečně dochází k růstu tržeb, nicméně nyní stále probíhá období, kdy musí být restaurace kvůli změnám zavírány a to se projevuje na výsledcích negativně. Pozitivní efekt bude naopak cítit až příští rok. K tomu analytik poukazoval (ještě před turbulencemi posledních dní) na valuační atraktivitu akcií McDonald's , která měla být dána tím, že jejich násobky jsou níže, než násobky firem jakoDomino's Pizza a Yum Brands . "Jak to vypadá s celkovým fundamentem firmy? Tady podle mne optimismus trochu naráží. Akcie McDonald's si vedly dobře v roce 2017, letos jsou ale ve ztrátě. Tržby firmy přitom za posledních pět let v průměru klesaly o 3,7 % ročně, provozní zisk se v podstatě nezměnil, provozní tok hotovosti klesal o 4,4 % ročně a volný tok hotovosti FCF (to, co zbylo firmě po investicích) o necelá 2 %:

Zdroj: Morningstar



Rovnou řeknu, že minimálně s ohledem na tuto historii je pro mě tržní kapitalizace McDonald's ve výši 127,5 miliard dolarů trochu záhadou a o doporučení Guggenheim to platí dvojnásob. Příčina je jednoduchá: Vezměme rekordní volný tok hotovosti z roku 2015 a nechme ho dlouhodobě růst o 2 % ročně – tedy hodně optimistické parametry. Takový tok hotovosti má současnou hodnotu 95 miliard dolarů. To znamená, že trh už nyní čeká, že krátkodobý standard tvorby hotovosti se vyhoupne nad onen rekord a/nebo bude firma najede na dlouhodobý růst na hony vzdálený poklesům posledních let. Při 2 % růstu by například musela firma v dohledné době generovat 6 miliard dolarů po investicích.



McDonald's je tak možná dobrým příkladem řady jiných firem a akcií, jejichž valuace je stále nastavena na scénáře, které se možná nachází ještě v říši splnitelného, ale určitě podle mne nejde o scénáře střední. I kvůli tomu jsem nevnímal korekci minulého týdne jako něco hrozivého, ale spíše jako jeden z pokusů vrátit se k oněm scénářům středním. Dlouze uvažovat bychom pak také mohli o popsané strategii firmy, která je v principu jen jednou z mnoha současných verzí posunu od „doteku“ lidského k dotekům obrazovkovým. Myslím, že tudy cesta nevede, ale bude nám trvat ještě dlouho, než si to uvědomíme.