Musk oznámil, že nakoupí 20 miliónů akcií Tesly

Elon Musk oznámil, že při další příležitosti hodlá za tržní cenu nakoupit další akcie automobilky Tesla a to v rozsahu cca 20 miliónů kusů.Musk nyní vlastní cca 33 miliónů akcií v celkové hodnotě cca 9 mld. USD . Naposledy nakupoval akcie automobilky letos v červnu a to za 24 mil. USD a také v květnu, kdy to bylo za 9,9 mil. USD Akcie Tesly od začátku roku ztrácejí cca 10%.