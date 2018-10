Souhrn 17.10. - Evropa podlehla propadu US trhů, firemní výsledky ukazují zřejmě na přehřátí ekonomiky a riziko růstu sazeb, euro silně oslabilo, BCPP v červené nule

12.h - Evropa neudržela ranní pozitivní ladění, euro slabší, ropa neudržela růst, BCPP v plusu

Hlavní zprávy dne

Pražská burza při nadprůměrné likviditě v půlce 42. týdne neudržela denní růst a končila v červené nule.Evropské akcie rovněž neudržely dopolední optimistickou náladu a ve druhé polovině dne zamířily výrazněji do minusů inspirovány do značné míry negativním úvodem v USA. Slabý je především automobilový sektor po alarmujících statistikách o výrazném poklesu prodejů v posledním sledovaném měsíci. Pozornost poutá také stále nevyjasněná otázka podmínek a formy Brexitu US trhy vstoupily do dne v silně korekční náladě. Těžko určit přesný důvod vzhledem ke včerejší výsledkové euforii, ale je klidně možné, že příliš dobré výsledky firem poukazují na přehřátou ekonomiku, kterou by mohl chtít Fed náležitě zchladit a umravnit přes další zvyšování sazeb. Obavy v tomto smyslu přitom stály za výrazným poklesem trhů v minulém týdnu.Negativní náladu přiživují pouze smíšené výsledky IBM a pokles jejích akcií o cca 7%. Euro dnes výrazněji oslabilo vůči dolaru . Silné firemní výsledky poukazují násilnou ekonomiku a to poukazuje na možný růst dolarových sazeb. Koruna euru těsně pod úrovní 28,85. Ropa po vcelku optimistické první polovině dne zamířila na začátku odpoledne do silné korekce, která stáhla cenu hlavních kontraktů až pod hranice 70 respektive 80 USD . K poklesu přispěly statistiky ukazující výrazný růst stavu zásob v USA v uplynulém týdnu doprovázený vysokým růstem aktivity dovozu největší ekonomiky světa. Silný pokles tamní produkce neměl na trhy kupodivu větší vliv. BCPP v průběhu dne ztratila veškeré dopolední pozitivní ladění, což se týkalo také akcií Avastu, které dopoledne silně rostly v očekávání zítřejších silných výsledků za 3Q roku. Akcie CETV , které vyhlížejí rovněž zítřejší zveřejnění výsledků mateřské CME si pozitivní náladu z dopoledne plně ponechaly.Bankovní tituly ve druhé polovině umazaly velkou část dopoledních zisků, ČEZ se připojil ke klesajícím akciím