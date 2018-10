Staví se 177 km dálnic a silnic I. třídy

Nejrozestavěnějšími dálnicemi jsou v současnosti jihočeská D3, karlovarská D6, pokračování královehradecké D11 nebo stavba obchvatu Frýdku-Místku na D48. Blízko zahájení je pokračování D35 v úseku Časy - Ostrov nebo obchvat Českých Budějovic. Aktuálně se tak staví 177 kilometrů staveb, z toho je 110 kilometrů dálnic a 67 kilometrů silnic I. třídy. Tyto informace o výstavbě dostala nedávno i česká vláda.

"Nejrozestavěnější je jihočeská část dálnice D3, kde se aktuálně pracuje na skoro 19 kilometrech dálnice, ke které se přidá dalších 20 kilometrů obchvatu Českých Budějovic. Pokračuje také stavba D11 z Hradce Králové směrem k Polsku, kde je ve výstavbě 22,5 kilometrů dálnice," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Konkrétně se staví část dálnice D3 Bošilec - Ševětín, která bude hotová v příštím roce, a úsek Ševětín - Borek, který se otevře v roce 2020. K zahájení v následujících měsících se připravují úseky Úsilné - Hodějovice a Hodějovice - Třebonín, na kterých aktuálně probíhá hodnocení nabídek stavebních firem. U hranic s Rakouskem by dálnice měla stát v roce 2024.

Na karlovarské D6 jsou ve výstavbě celkem tři úseky v souhrnné délce 14,6 kilometrů, konkrétně obchvat Řevničova, obchvat Lubence a úsek Nové Strašecí - Řevničov, všechny tři úseky budou hotovy do tří let a postupně na ně navážou další úseky. Celá dálnice by mohla být dostavěna v letech 2025 až 2026.

Buduje se také pokračování D11 v úsecích Hradec Králové - Smiřice a Smiřice - Jaroměř, dohromady bude za tři až čtyři roky otevřeno 22,5 kilometrový úsek. V přípravě je pokračování dálnice směrem na Polsko, která má být hotová v letech 2024 až 2025.

Další rozestavěné stavby jsou na dálnici D48, konkrétně v úseku Rybí - Rychaltice nebo obchvat Frýdku - Místku spolu s propojením na D56. Mezi Prahou a Brnem je už znovu postaveno 89 kilometrů D1 a do roku 2021 bude ještě postaveno za provozu dalších 70 kilometrů.

Kompletní přehled aktuální a plánované výstavby i s počty kilometrů najdete v interaktivní mapě: www.mdcr.cz/mapa, ze které vyplývá, že k dnešnímu dni je celkem ve výstavbě 177,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy, z čehož je 110,2 km dálnic (modernizace D1 je z toho 13,6 km) a 67 kilometrů staveb na silnicích I. třídy. V přípravě na zahájení ještě letos nebo začátkem příštího roku je pak 42 km dálnic