Čína redukuje objem amerických státních dluhopisů

Čína v tichosti možná již začíná bojovat proti Spojeným státům vlastními zbraněmi a z obchodní války se stává válka finanční. Hovoří o tom poslední data, kdy Čína zredukovala objem amerických státních dluhopisů na čtrnáctiměsíční minima. Právě o amerických dluhopisech se hovořilo jako o jedné ze zbraní, které by mohla Čína použít v obchodní válce s USA. Vztahy mezi USA a Čínou se výrazně zhoršily poté, co na sebe obě země uvalily shodná cla o objemu 50 mld. dolarů, následně přišly další celní opatření.

Čína v srpnu snížila objem držených amerických státních dluhopisů o přibližně 6 mld. dolarů na nejnižší úroveň od července 2017. Konkrétně se objem amerických dluhopisů držených čínskou vládou snížil na 1,165 bilionů dolarů, což je výrazně méně oproti nedávným maximům na 1,2 bilionům minulý rok. Dluhopisový investoři důsledně sledují, zda Čína úmyslně nesnižuje objem amerických dluhopisů kvůli obchodnímu napětí se Spojenými státy, zároveň však nevěří, že by je jednalo o hrozbu pro trhy, jelikož snížení přišlo v době zvýšené volatility na měnových trzích.

Čína je největším držitelem amerických státních obligací, poměrně daleko za ní je Japonsko, které také zredukovalo v srpnu objem držených státních papírů z 1,036 bilionů na 1,030 bilionů. Bezesporu investoři zpozorní, jelikož tak velká redukce státních dluhopisů je pro trhy poměrně relevantní. Pro většinu ekonomů, však není aktuální snížení až tak překvapivé.

Finanční válka je totiž to poslední, co by obě země chtěly. Ani není v zájmu Číny prodávat americké obligace. Rozprodejem dluhopisů by začala klesat jejich cena, čímž by začaly dluhopisy ztrácet cenu, což by nebylo něco, co by si v Číně přáli. V zelených bankovkách a dluhopisech vidí Čína formu bezpečného přístavu, odkud se nemusí vyplatit vyplout. Pravděpodobnějším scénářem se zdá být nalezení společně řeči s USA, to však může trvat dalších několik měsíců a mezitím mohou vstoupit v platnost další celní opatření a Čína bude zahnaná do kouta, jelikož nedováží zboží o tak velkém obejmu jako USA, bude nucena přistoupit k vlastním opatřením, jako nedávnému snížení nákupů americké ropy.

