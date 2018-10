Byznys a vztahová problematika, téma k zamyšlení

Na 90 lidí, nejen podnikatelů, ale i jejich partnerů a dětí, se minulý víkend (11. až 14. Října) vydalo na Vranov u Brna na duchovní obnovu, kterou vedli manželé Ivana a Jan Zajíčkovi z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči. Jako téma pro tyto dny vybrali Zajíčkovi problematiku vztahů a principů jejich fungování.

Ivana a Jan Zajíčkovi mají na vztahy jedinečný náhled, který dokáže odkrýt řadu komplikací v partnerských vztazích a ve výchově. Téměř každý z účastníků cvičení tak dovedl u sebe najít nedostatky, jež mu po léta znemožňovaly růst v lásce vůči členům rodiny. „Vidím tady lidi, pro které je rodina na vysokém místě, i když podnikají. Už to, že se přihlásili a přijeli, znamená, že žijí priority. A to mě velmi těší,“ hodnotí účast Ivana Zajíčková.

Zdánlivé maličkosti jako gesto, pohlazení, ochota naslouchat ve správný okamžik nebo poděkování mohou vytvářet hluboké prožitky, které nás ponesou dál. Naopak jejich absence nebo dokonce odpírání vztahy zraňuje a přivádí i dospělé k nevhodnému chování. Za agresivními slovy a zraňujícími činy se však skrývá bezradné hledání uznání. Každý z členů rodiny totiž potřebuje od svých poznat, že je schopný, podílí se na životě rodiny a nenahraditelně do ní patří. „Důležité je vnímat svého partnera, partnerku, děti a vnímat zejména to, co se teď skutečně stalo. Jinými slovy, neskákat na projevy slov či chování, ale vnímat, co za tím ve skutečnosti je,“ odnáší si jako poznání z přednášek Jiří Jemelka.

Podnikatelé pobývali na Vranově se svými partnery a dětmi. Díky tomu si mohli nové poznání vztahů, jež vedlo hlavně ke zpytování, do hloubky zažít. Pomáhala jim i nabídka rozhovorů s Ivanou a Janem Zajíčkovými a svátostí, kvůli kterým přijel za účastníky P. Martin Sekanina. „Při těchto příležitostech dopřávám kajícníkům komfort dostatku času. Jde o výjimečný okamžik pro hluboké smíření,“ doplňuje P. Sekanina, který pro přítomné sloužil také každý den mši svatou. Duchovní náplň cvičení dotvářela také ranní a večerní modlitba církve, večerní adorace a pobožnost růžence.

Rodiče svěřili během programu děti pečovatelům. Ti se s nimi vydali např. na celý den do lesa anebo si užívali krásného počasí na vranovské klášterní zahradě. Obvyklé mlčení, jakému jsou křesťané po dobu exercicií zvyklí, se na Vranově tedy nedodržovalo. Prostor pro něj byl ve vyhrazené časy modlitby. Ostatní části dne patřily živým diskusím o tématech, jež přinášeli Zajíčkovi. Mnohdy se při nich museli, zvláště otcové, posilovat a povzbuzovat. „Probírali jsme různé etapy vývoje u synů a u dcer a jak důležité jsou v jednotlivých etapách role otců a matek. Zejména my, zúčastnění otcové, jsme možná až bolestně zjistili, jak je nenahraditelná role otce ve výchově dětí pro jejich život,“ poznamenává Jiří Jemelka.

Duchovní obnovu pro podnikající křesťany připravuje sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s., které sdružuje podnikající křesťany už více jak osm let. Dlouhou dobu fungoval jako neformální platforma pro ty, kdo hledají společenství věřících lidí a prostor ke sdílení společných zkušeností z byznysu. Od ledna 2018 založilo 14 podnikatelů neziskovou organizaci, aby mohl spolek pořádat větší akce. Vedle duchovních cvičení připravuje odborné semináře, konference, audio rozhovory na krestanskypodnikatel.cz apod.