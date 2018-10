Xiaomi má nakročeno k ovládnutí indického trhu, a to nejen v oblasti chytrých telefonů.

Náhlého růstu čínského výrobce smartphonů Xiaomi v Indii by se měly obávat firmy mimo odvětví chytrých telefonů. Společnost pomalu rozšiřuje své působení v Indii – od smartphonů až po televizi a nyní se rozhodla vstoupit do finančního sektoru v oblasti půjček.



Společnost Xiaomi nyní plánuje proniknout do spotřebitelského financování a korporátních půjček. Využít by k tomu měla nebankovní finanční společnost (NBFC), jak uvedla nejnovější zpráva India Economicstimes. Nová společnost Xiaomi Financial Services India brzy požádá o licenci Reserve Bank of India, aby mohla podnikat jako NBFC.



Xiaomi Financial Services plánuje poskytovat úvěry spotřebitelům na nákup elektroniky, domácích spotřebičů, produktů životního stylu, vozidel, nábytku, nářadí a kancelářského vybavení a poskytovat úvěry podnikům, nebo jiným korporátním subjektům. "Za účelem nákupu zboží a majetku jakékoliv povahy", podle informací poskytnutých Čínskou firmou.



V květnu letošního roku Xiaomi ve spolupráci s úvěrovou platformou KrazyBee zahájilo poskytování svého prvního úvěrového produktu v Indii na lince pro poskytování mikro úvěrů Mi Credit, který nabízí v Číně.

Xiaomi začalo v Indii jako online prodejce levných smartphonů, ale za několik let předběhlo vůdčí společnost Samsung. Nyní se snaží rozšiřovat segment o inteligentní televize a oznámilo výrobu televizorů Mi LED v Indii.



Xiaomi spolupracuje s firmou Dixon Technologies na založení výrobního závodu v Tirupati v oblasti Andhra Pradesh, který by měl zabírat plochu přes 32 akrů a bude zaměstnávat více než 850 lidí.

Rozsáhlé plány rozvoje Xiaomi mohou v budoucnu zahrnovat mnoho dalších produktů. Žádost regulačnímu orgánu poukazuje na velké ambice a je současně hrozbu indickým výrobcům. Xiaomi plánuje prodej elektrických a jiných vozidel, notebooků, herních konzolí, počítačových doplňků, produktů životního stylu, síťového vybavení, oblečení, hraček, batohů a kufrů a výrobků pro vaření a kuchyň. Již několik z těchto produktů prodává v Číně.

Xiaomi chce použít část svého kapitálu, který získala v červnovém IPO v Indii, zejména proto, aby vybudoval ekosystém internetových služeb, vytvořila více startovacích investic a vybudovala v Indii zařízení pro IoT, uvedl v srpnu Manu Kumar Jain.



Řekl, že 30 procent ze 4,5 miliardy dolarů získaných v IPO bude použito pro výzkum a vývoj, 30 procent pro budování platformy IoT, 30 procent pro globální expanzi a zbývajících 10 procent pro různé výdaje. Xiaomi v Indii nepotřebuje významné vnější investice, protože je již zisková.

Dále také buduje řadu internetových služeb, mezi něž patří aplikace jako MiMusic a aplikace pro sdílení souborů Mi Drop i aplikace pro nákup MiBrowser a MiStore. Jeho úvěrové operace budou součástí tohoto plánu.

Společnost Xiaomi investovala do 10 start-upů, z nichž několik se přizpůsobilo strategii budování internetových služeb, jako je sociální síť Sharechat, platforma pro digitální obsah Hungama a poskytování úvěrů Krazybee a již poskytuje produkty ve spolupráci s těmito společnostmi.