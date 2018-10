Analytici: CETV ve 3Q zřejmě zvýšila jádrový zisk o 16,7 %

Mediální skupina Central European Media Enterprises, která v Česku vlastní televizi Nova a další televizní stanice, zveřejní svoje výsledky za třetí kvartál ve čtvrtek 18. října před začátkem obchodování v USA. Skupina zřejmě vykáže růst jádrového zisku o 16,7 procenta.

Motorem by mohl být silnější prodej reklamy na stabilně rostoucích trzích, ukázal dnes průzkum Reuters. Třetí kvartál je pro CETV tradičně nejslabším obdobím roku.

Čtyři analytici v průzkumu Reuters v průměru předpověděli pro třetí kvartál růst provozního zisku před odpisy a amortizací (OIBDA) na 29,3 milionu dolarů z 25,1 % před rokem.

Přehled odhadů analytiků, v milionech dolarů:





Pokud jde o upravený zisk na akcii, očekávají analytici oslovení Bloombergem hodnotu 0,210 USD. Před rokem firma tratila, když upravený EPS činil -0,03 USD na akcii. Pokud by skončila v plusu, bylo by to při pohledu na minulá třetí čtvrtletí poprvé za osm let, ukazují data Bloombergu.

Součástí CME je společnost CET 21, která je držitelem licencí na vysílání televizních stanic Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Nova 2, Nova Action, Nova Gold a Nova International. Akcie společnosti klesly na pražské burze od začátku roku 19,2 %.



CETV v červenci oznámila, že skupina United Group získala závěrečný souhlas k dokončení prodeje svých aktivit v Chorvatsku společnosti Slovenia Broadband, což je dceřinka United Group. CME také už předtím oznámila, že se dohodla na prodeji svých aktivit ve Slovinsku stejné společnosti, tedy United Group. Prodejní transakce ve Slovinsku podle červencového tiskového prohlášení CETV nadále čeká na některé náležitosti, včetně potvrzení o souhlasu slovinských regulátorů. Jako nejpozdější datum pro slovinskou transakci bylo po prodloužení stanoveno 13. září.

Zdroje: CETV, Reuters, BBG, ČTK