MetaTrader 5 - výkonná obchodní platforma

Obchodní platforma MetaTrader 5 představuje nejmodernější obchodní platformu pro obchodování a trading na finančních trzích od společnosti MetaQuotes. Na trh byla uvedena v roce 2010, avšak popularitu si získává až nyní. Na nové MT5 platformě můžete nejen obchodovat CFD instrumenty, ale i investovat do akcií a ETF fondů, jelikož platforma umožňuje brokerům napojit různé finanční instrumenty. Nebojte se nového a pojďte prozkoumat, co platforma MT5 umí a jak ji používat.

Přístup na neomezené množství finančních trhů - CFD instrumenty, ale i fyzické akcie či ETF fondy

- CFD instrumenty, ale i fyzické akcie či ETF fondy Pokročilé funkce pro analýzu grafů - je možné vybírat z 21 časových rámců, 38 technických indikátorů, 39 grafických objektů

- je možné vybírat z 21 časových rámců, 38 technických indikátorů, 39 grafických objektů Podpora VPS - mějte své obchodní systémy neustále online

- mějte své obchodní systémy neustále online Aktuální tržní zprávy a data zdarma

Možnost využít automatického obchodování, programovací jazyk MQL5

Zobrazení hloubky trhu 2. stupně

Neomezené množství instrumentů v MetaTraderu 5

Tato nová obchodní platforma má výhodu v tom, že lze přes ní obchodovat různé trhy od různých poskytovatelů likvidity a různých burz. To je také důvod, proč u mnoha brokerů přibyly obchodní instrumenty jako jsou akcie, etf fondy nebo futures trhy.

Seznam vybraných instrumentů naleznete v okně Přehled trhů, avšak není to úplný seznam všech instrumentů, které jsou k dispozici k obchodování. Přehled trhů dokáže zobrazit pouze 1000 položek. Pokud kliknete pravým tlačítkem do okna trh a vyberete Zobrazit vše, zobrazí se vám pouze prvních 1000 položek:

Ve spodním pravém rohu vidíte, že celkový počet instrumentů k obchodování je 5014. Pojďme si zobrazit přehled všech možných obchodovaných instrumentů. Klikněte do Přehledu trhu pravým tlačítkem a zvolte Symboly . Zobrazí se vám následující přehled:

V tomto přehledu rozkliknete příslušnou sekci a zvolíte podsekci. Na obrázku vidíte rozkliknutou sekci ETFs a podsekci US (ARCA), což značí americké ETF z první elektronické burzy NYSE Arca, kde se obchodují ETP produkty a akcie. Stejným způsobem můžete postupovat i při výběru akcií (Stocks). Pokud znáte příslušný ticker daného instrumentu, můžete ho vložit do vyhledávání, které se nachází v horní části dialogového okna. Pak už záleží na vašem brokerovi, kolik instrumentů a z jakých burz je schopný nabídnout k obchodování.

MetaTrader 5 je také vhodný pro stavbu investičního portfolia a umí zobrazit investice v koláčovém grafu. Investor vidí, jak velký poměr akcií drží v celém svém portfoliu a kolik mu zbývá volné hotovosti pro další investice nebo obchody:

Chcete-li si vygenerovat podrobnou zprávu buď otevřených či již uzavřených pozic (záložka Historie), klikněte pravým tlačítkem do okna Expozice a zvolte Přehled, zde již vyberete jakou formu reportu chcete, zda HTML či Open XML.

Kvalitní grafy a analýza v MT5

Nová obchodní platforma MT5 obsahuje narozdíl od MT4 více možností pro technickou analýzu. Jedna z novinek je více časových rámců. Intradenní obchodníky zaujme to, že si mohou zvolit nejen časové rámce M1, ale i M2, M3 nebo H1, H2, H3 a další. Trader tak není omezen pouze na minutové nebo pětiminutové rámce a je na něm, který si pro analýzu vybere.

Pro výběr vhodného časového rámce klikněte pravým tlačítkem do grafu, zvolte Období a poté zvolte vhodný časový rámec.

Chcete-li do grafu vložit indikátory, ať už vlastní či výchozí, zobrazte si okno Navigátor. To vám pomůže najít vhodný indikátor pro technickou analýzu. V základu nabízí obchodní platforma jak zpožděné tak předstihové indikátory, dále i studie od Billa Williamse.

V okně navigátor pak naleznete také záložku Strategie. Ta slouží pro vkládání expertních poradců do grafu (EA). Pro vložení indikátoru nebo poradce do grafu stačí dvakrát kliknout nebo přetáhnout položku do grafu.

Dalšími pomocníky pro technickou analýzu jsou Objekty. Jedná se o trendové čáry, vertikální nebo horizontální linie, šipky, tvary, ale i text nebo Gann či Fibonacci studie:





Rozdíly mezi MT4 a MT5

Obě obchodní platformy fungují velice podobně, výhoda MT5 je, že se skrze ní dá obchodovat mnohem více obchodních instrumentů (a také typy exekucí, přibyla exekuce exchange, pomocí které se dají obchodovat akcie a ETF fondy).

Má také vylepšené možnosti analýzy trhu, především rozšířené časové rámce, které se neomezují pouze na základní M1, M5, H1, H4, D1, W1 a MN, ale dávají obchodníkovi možnost si zvolit z přesných minutových či hodinových grafů.

MetaTrader 5 webtrader

Stejně jako u mladšího bratříčka MT4 má MT5 webové rozhraní Webtrader, přes které můžete obchodovat. Ať už jste na cestách a využíváte jiný počítač s jakýmkoliv operačním systémem (Windows, Linux, Mac OS), můžete spustit webové rozhraní obchodního software a zkontrolovat nebo upravit vaše pozice.

MT5 pro mobilní zařízení a Mac OS X

MetaTrader 5 přichází také pro mobilní zařízení či tablet s Androidem a pro iPhone a iPad. Pokud chcete mít přehled o finančních trzích a vašem účtu kdekoliv a kdykoliv, běžte pouze do vašeho mobilního marketu s aplikacemi a MT5 si stáhněte. Pokud používáte i Mac OS X, máme pro vás dobrou zprávu - verze tohoto obchodního software je některých brokerů taktéž dostupná.

MetaTrader 5 a programovací jazyk MQL5

S novou platformou v roce 2010 přišel i nový programovací jazyk MQL5, který zajišťuje, že je provedení automatických příkazů u automatických obchodních systémů (AOS) rychlejší než u předchozí verze jazyka MQL4. Také dokáže rychleji zpracovávat větší množství dat, což je výhoda při testování historické výkonnosti ve Strategii Testeru.

Bohužel pokud byste chtěli vložit váš vlastní oblíbený indikátor z MT4 do platformy MT5, nebude s ním kompatibilní. Je proto nutné buď indikátor přeprogramovat nebo vyhledat podobný, který je napsaný v jazyku MQL5.