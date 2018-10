Jak se vyhnout jedné z největších chyb v investování

Příliš vysoké sebevědomí je jedním z největších nepřátel investorů. Každý, kdo si uvědomí, že jeho schopnosti nejsou lepší než průměr, má napůl vyhráno.

Být lepší než ostatní se zdá být na finančních trzích klíčové. Investor přece musí nacházet příležitosti tam, kde je ostatní nevidí. To platí, je-li člověk géniem typu Warrena Buffetta. Takových je ale jako šafránu.

Profesor managementu Don Moore z Haas School of Business a profesor ekonomie Paul Healy z Ohio State University ve studii The Trouble With Overconfidence upozorňují, že ačkoli většina investorů tvrdí, že své schopnosti nepřeceňuje, opak bývá pravdou.

Když například investoři srovnávají úspěšnost své strategie se zvoleným benchmarkem, zapomínají obvykle výkonnost svého portfolia ponížit o efekt štěstí, který mívá na celkový výsledek velký vliv.

"Investoři by vždy měli pracovat s tím, že jsou průměrní, případně i mírně podprůměrní, a nepouštět se do rizika, na něž nejsou připraveni. Někteří v sobě možná časem objeví skrytý talent, většina ale pochopí, že pokoušet štěstí nemá smysl," uzavírají Moore a Healy.