Avast ve čtvrtek 18. zveřejní vybrané ukazatele za 3Q18 - tržby cca 204 mil. USD

Společnost Avast zveřejní vybrané ukazatele hospodaření za 3. kvartál 2018 zítra (18.10.). Půjde pouze o upravené tržby, upravený zisk před odpisy EBITDA a relativní zadlužení. Společnost nebude pořádat konferenční hovor, pouze poskytne komentář k provoznímu vývoji hospodaření. Upravené tržby za 3Q18 očekáváme ve výši 204 mil. USD (meziroční srovnání není k dispozici), ve výši cca jedné čtvrtiny našeho odhadu celoročních tržeb (814,3 mil. USD). Zisk EBITDA za 3Q18 očekáváme na úrovni 104 mil. USD, což znamená EBITDA marži 51,0 %. Marži odhadujeme nižší než za první polovinu roku (55,1 %), jelikož by narůstající investice měly převážit nad doznívajícími efekty synergií ze sloučení s AVG Technologies. I tak by celoroční marže 53 % měla být mírně vyšší než loni (52,4 %). Rovněž očekáváme, že Avast představí další mírný pokles relativního zadlužení.

V doprovodném komentáři by management mohl potvrdit svůj výhled, podle nějž mají letos tržby vzrůst vyšším jednociferným tempem při vyloučení nepokračujících operací. Výsledky za 3Q by podle nás tento výhled měly podpořit a potvrdit růstový trend společnosti, což může trh vnímat pozitivně. Mírný pokles EBITDA marže oproti 1H18 je managementem očekávaný, a neměl by tak trh překvapit.