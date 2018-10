CME ve čtvrtek 18. zveřejní výsledky za 3Q18 - čekáme EPS 21 centů

CME zveřejní výsledky hospodaření za 3. kvartál 2018 zítra (18. 10.) před otevřením trhu. U tržeb očekáváme relativně pomalý růst o 3,9 % r/r na 124,0 mil. USD. To je dáno jednak meziročním poklesem sledovanosti na většině trhů a také tím, že dolarové tržby již nebyly podporovány (jako v první polovině roku) posílením evropských měn vůči dolaru. Naopak očekáváme svižnější růst u zisku EBITDA, který podle nás stoupne o 21,9 % r/r na 30,6 mil. USD (EBITDA marže 24,7 %), a to díky stagnaci programových nákladů na většině trhů a výraznému růstu marží v Bulharsku. Celkový výsledek hospodaření bude podle nás ovlivněn prodejem chorvatské televize Nova TV na konci července (očekáváme zisk z prodeje 47 mil. USD), a celkový čistý zisk tak čekáme ve výši 54 mil. USD (loni ztráta -7,7 mil.). V případě kladného výsledku by šlo o první ziskový 3. kvartál od r. 2009.

CME bude pořádat konferenční hovor v den výsledků v 15:00 SEČ. Investory bude zajímat především potvrzení výhledu na celoroční zisk EBITDA, kde management čeká růst při konst. měnových kurzech o 14-16 % z loňských 165,5 mil. USD. Neočekáváme, že by společnost měla důvod výhled měnit. Dále bude investory zajímat prodej slovinské televize Pop TV za 145 mil. EUR, který byl již potřetí odložen (do konce října). Za třetí, management by mohl komentovat probíhající soudní spor na Slovensku o údajné směnky TV Markíza. Pokud budou výsledky zhruba v souladu s naším odhadem a management neuvede negativní zprávu týkající se prodeje slovinské Pop TV či soudního sporu na Slovensku, trh by mohl na výsledky reagovat mírně pozitivně.