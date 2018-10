Bezos (Blue Origin/Amazon): Jednou bude ve sluneční soustavě bydlet miliarda lidí

Podle zakladatele kosmické společnosti Blue Origin a šéfa Amazonu Jeffa Bezose bude jednou v celé sluneční soustavě bydlet cca miliarda lidí a Blue Origin se na tom bude podílet. Podle Bezose je třeba se smířit s tím, že pobyt lidí na Zemi není nekonečný a blíží se svému naplnění.Blue Origin se snaží snížit obecnou míru nákladů na cestování do vesmíru a Bezos sám příští rok hodlá do projektu investovat něco málo přes miliardu dolarů Bezos uvedl, že rozmach internetu za posledních 20 let byl spektakulární a rád by viděl podobný rozmach také v případě vesmírných letů. Kapacity na to určitě jsou.