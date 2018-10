Walmart snížil svůj výhled pro rok 2019 kvůli akvizici Flipkartu

Přední americký retailový prodejce Walmart oznámil, že pro rok 2019 snižuje své původní očekávání EPS do rozpětí 4,65 - 4,8 USD oproti původním 4,9 - 5,05 USD . Trh až doposud očekával EPS na úrovni 4,79 USD . Za hlavní důvod firma označila negativní vliv růstu nákladů spojených s akvizicí e-commerce společnosti Flipkart. Walmart koupil 77procentní podíl v této společnosti za 16 mld. USD letos v květnu v rámci plánu posílit svou konkurenceschopnost v on-line prodejích proti rivalům jako jsou Amazon a spol. Walmart je na dobré cestě vykázat za poslední fiskální rok růst on-line prodejů o 40%. Příští rok by to mělo být kolem 35%.Firma potvrdila původní výhled pro vývoj tržeb.Pro fiskální rok 2020 firma očekává růst srovnatelných tržeb v US obchodech o 2,5-3% při mírném poklesu provozních výsledků.